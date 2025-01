Angelina Jolie : les inquiétudes d’une icône sur son rôle de mère

Angelina Jolie, actrice oscarisée, ambassadrice humanitaire et véritable légende vivante d’Hollywood, n’a plus à prouver son talent ou son engagement. Mais au-delà des tapis rouges et des tournages aux quatre coins du monde, c’est un rôle bien plus terre-à-terre qui semble lui tenir à cœur : celui de maman. Avec six enfants, elle incarne une mère moderne, déterminée mais parfois rongée par des doutes, comme elle l’a récemment confié lors d’une interview sur France Inter.

La maternité au cœur de sa vie

Pour beaucoup, Angelina Jolie est cette figure intouchable, à la fois artiste et activiste internationale. Derrière cette image de perfection se cache une femme avec des préoccupations bien ordinaires. « Être mère, c’est l’expérience la plus importante de ma vie. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir une mère aimante, et moi-même, je suis une mère qui aime ses enfants. C’est central dans ma vie ces relations-là », confie-t-elle avec émotion. Mais cela ne va pas sans son lot de questionnements et de remises en question.

Avec Maddox (23 ans), Pax (21 ans), Zahara (20 ans), Shiloh (18 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (16 ans), Angelina élève « seule » ses enfants depuis sa séparation avec Brad Pitt en 2016. Malgré la célébrité qui entoure leur famille, elle s’efforce de leur offrir un environnement stable et aimant.

Les défis d’une mère célibataire

Être une mère célibataire n’est pas sans défis, surtout lorsqu’il s’agit de protéger ses enfants des feux des projecteurs. Angelina a évoqué les difficultés auxquelles elle est confrontée pour préserver leur vie privée. Elle a notamment exprimé son inquiétude pour sa fille Shiloh, qui préfère rester à l’écart de la vie publique : « Lorsque des gens la suivent et ne respectent pas son besoin de vie privée, cela me préoccupe beaucoup, car je souhaite protéger la santé mentale de mes enfants ».

Ces préoccupations reflètent les défis universels auxquels sont confrontés de nombreux parents : trouver un équilibre entre donner à leurs enfants la liberté d’explorer le monde tout en les protégeant des influences extérieures.

Les doutes d’une icône

Malgré son succès planétaire, l’actrice avoue parfois avoir le sentiment de ne pas être « à la hauteur » en tant que mère. « Comme beaucoup de femmes, j’ai toujours l’impression que je n’en fais pas assez. Je me sens assez seule parfois aussi. Je me demande toujours si je fais bien les choses, si je les prépare assez à affronter le monde », explique-t-elle. Ces mots touchants rappellent que même les figures publiques les plus admirées partagent des préoccupations parentales communes.

Avec une mère aussi engagée qu’Angelina Jolie, les enfants du clan Jolie-Pitt ont bénéficié d’une éducation peu conventionnelle, mais enrichissante. Voyages humanitaires, découvertes culturelles et expériences internationales font partie intégrante de leur quotidien. Angelina insiste ainsi sur l’importance d’apprendre la tolérance et l’ouverture d’esprit dès le plus jeune âge. « Je veux qu’ils soient conscients des réalités du monde, qu’ils sachent qu’ils peuvent avoir un impact positif », souligne-t-elle.

Une source d’inspiration pour ses enfants

Malgré ces défis, Angelina Jolie reste une source d’inspiration pour ses enfants. Elle les encourage à développer leurs passions et à s’engager dans des causes qui leur tiennent à cœur. Par exemple, Zahara s’implique activement dans des projets humanitaires, tandis que Shiloh exprime sa créativité à travers la danse. Angelina veille également à ce que ses enfants restent connectés à leurs origines culturelles, en particulier pour ceux adoptés. Cette approche reflète son désir de leur transmettre des valeurs solides et un sens profond de leur identité.

Pour Angelina, il n’y a pas de recette magique pour être une bonne mère, mais une chose est essentielle : l’authenticité. Malgré les défis et les doutes qu’elle rencontre, Angelina Jolie reste profondément engagée envers ses enfants et leur bien-être. Son honnêteté sur ces sujets rappelle que derrière l’icône hollywoodienne se cache une femme qui partage les préoccupations universelles liées à la parentalité.