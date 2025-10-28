En combinaison rouge, Paris Hilton recrée un look mythique de Britney Spears

Paris Hilton a embrasé la tendance Halloween 2025 en rendant hommage à son amie proche Britney Spears, incarnant fidèlement le look de l’iconique vidéo « Oops!…I Did It Again ». Paris Hilton a récemment publié sur Instagram plusieurs photos d’elle vêtue d’une combinaison rouge moulante, identique à celle portée par Britney Spears dans le clip légendaire sorti en 2000, accompagnées d’un décor recréant la scène spatiale emblématique du clip.​

Un hommage revisité et réussi

Paris Hilton a partagé la série de photos sous la légende : « Oops, I did it again 🔥 Starting off #Halloweek by honoring my Queen @BritneySpears 👑 #ThatsHot ✨#IconsOnly 💫 » (« Oups, je l’ai refait. J’ai commencé #Halloweek en honorant ma Reine Britney Spears). Ce n’est pas la première fois que Paris rend hommage à la « Princess of Pop » pour Halloween, ayant déjà arboré les tenues de « Oops! » et « Toxic » lors de précédentes éditions.​

 

Une complicité durable

La publication a suscité l’enthousiasme des fans, qui ont qualifié l’initiative « d’iconique » et salué la fidélité de Paris envers Britney. Les deux amies partagent une histoire commune dans l’univers people, incarnant avec Lindsay Lohan la « Holy Trinity » des soirées des années 2000.​

Réactions et attente

De nombreux internautes espèrent maintenant que Britney elle-même verra ce clin d’œil et appréciera le geste autant que le public. Paris Hilton semble bien décidée à continuer la semaine avec d’autres costumes, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.​

Paris Hilton prouve ainsi une nouvelle fois qu’elle sait parfaitement manier la nostalgie et célébrer l’amitié à travers la pop culture, offrant un hommage aussi spectaculaire que touchant à Britney Spears pour Halloween 2025.

