« Elle fait peur » : la fille de Farrah Abraham crée le débat avec son look gothique

Sophia Abraham, la fille de Farrah Abraham, personnalité phare de la téléréalité américaine, a publié sur Instagram des photos de son bal de promo 2026. Les réactions n’ont pas tardé à affluer, aussi bien positives que négatives.

Un look gothique signé Dolce & Gabbana

Sophia Abraham a opté pour un ensemble intégralement noir dans une esthétique gothique affirmée : une robe en dentelle et cuir, du liner épais, un fond de teint d’un blanc presque spectral – créant un contraste saisissant avec la tenue de sa mère, une robe blanche moulante ornée de cristaux et à décolleté plongeant. Le look comprenait également des collants résille et des chaussures à imprimé léopard à semelles compensées. Sophia a aussi arboré un maquillage gothique complet et un bouquet de fleurs noué d’un grand nœud noir.

Sa mère, Farrah Abraham, a tout organisé : shopping robe, journées beauté, manucure, chaussures, limousine, et même une suite d’hôtel de luxe à deux chambres pour une soirée pyjama après le bal. Sur Instagram, Farrah a résumé l’expérience en ces termes : « Le voyage pour être un parent présent lors du bal 2026 de Sophia était amusant ! Inattendu puisqu’elle est scolarisée à la maison, et bien différent de mon propre bal ».

De son côté, Sophia a exprimé sa gratitude tout en glissant une pique amusée. Elle a écrit sur Instagram : « Je remercie infiniment ma mère pour avoir fait de ce bal une expérience incroyable. En tant que personne scolarisée à la maison, je m’attendais quand même à un peu plus que regarder les gens avec une piste de danse en option ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S O P H I A L A B R A H A M (@sophialabraham)

Un débat qui dépasse largement la tenue

Les fans de la franchise MTV, qui ont vu Sophia Abraham grandir auprès de sa mère Farrah Abraham dans « 16 ans et enceinte » (16 & Pregnant) puis « 17 ans et Maman » (Teen Mom), ont exprimé des réactions très partagées face à ce look. Une internaute a écrit avec enthousiasme : « Absolument magnifique !!! J’aurais voulu m’habiller comme ça pour mon bal ! ».

Certains commentaires ont toutefois été bien moins indulgents. Le style gothique de Sophia Abraham a suscité de nombreuses critiques sur Instagram. Ce type de réactions n’est d’ailleurs pas inédit pour la famille : Farrah Abraham avait déjà été pointée du doigt lorsqu’elle avait autorisé sa fille à se faire percer le septum à 13 ans. Elle avait alors répondu : « Je préfère que ce soit fait par un professionnel, dans des conditions sanitaires, plutôt que ma fille le fasse en cachette et risque une infection ».

Au-delà des polémiques, cela relance une question plus large : le corps et les choix vestimentaires des femmes n’ont pas à être un sujet de débat, chacune étant libre de s’habiller et de s’exprimer comme elle le souhaite.

Au final, derrière les réactions parfois virulentes, cette apparition rappelle surtout à quel point les choix esthétiques des jeunes femmes continuent d’être scrutés, commentés et jugés. En affirmant pleinement son style gothique, Sophia Abraham s’inscrit dans une démarche d’expression personnelle qui, qu’elle plaise ou non, reflète une génération plus libre dans ses codes.