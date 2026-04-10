« Sacré changement » : la chanteuse Karol G surprend avec une nouvelle coupe et une robe scintillante

Fabienne Ba.
@karolg / Instagram

La chanteuse colombienne de latin trap et de reggaeton Karol G a récemment dévoilé une transformation capillaire qui a suscité de nombreuses réactions en ligne. Avec une coupe au carré court associée à une robe scintillante, elle propose une esthétique différente de ses apparitions précédentes.

Une nouvelle coupe qui marque un tournant visuel

Karol G est apparue avec un carré court laqué, une coiffure caractérisée par une ligne nette et une finition brillante. Ce type de coupe contraste avec les longueurs colorées que la chanteuse a déjà adoptées au cours de sa carrière. La transformation capillaire de Karol G s’est accompagnée d’une robe « scintillante ». Les images partagées sur ses réseaux sociaux ont suscité de nombreux commentaires, certains fans évoquant un « changement notable dans son image ».

 

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Une évolution stylistique fréquente dans la pop contemporaine

Les artistes de la scène pop modifient régulièrement leur image, notamment afin d’accompagner la sortie de nouveaux projets musicaux. Les changements de coiffure constituent souvent un élément marquant de ces transitions visuelles. Les publications partagées par les artistes permettent de dévoiler progressivement les éléments visuels associés à leurs projets. La nouvelle coupe de Karol G a rapidement été relayée sur différentes plateformes, illustrant l’attention portée à l’évolution stylistique des personnalités publiques. Ce type de contenu contribue à renforcer l’intérêt du public pour les projets musicaux à venir.

Une artiste connue pour ses transformations capillaires

Au fil de sa carrière, Karol G a expérimenté plusieurs styles capillaires, allant de couleurs vives à des coupes plus classiques. Ces changements participent à la construction d’une image artistique en constante évolution. Sa nouvelle coupe courte s’inscrit finalement dans cette continuité, tout en proposant une silhouette visuelle différente.

En résumé, le carré court figure parmi les coiffures régulièrement observées dans les tendances beauté contemporaines. L’apparition de Karol G confirme l’intérêt pour ce type de silhouette, à la croisée de la mode et de la musique.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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