Lindsay Lohan relance la tendance du micro-tailleur dans un look « office siren »

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

L’actrice américaine Lindsay Lohan a fait sensation à New York dans un micro-tailleur vintage, composé d’une veste courte et d’une jupe noire. Un look à la fois rétro et ultra-tendance, qui s’inscrit pleinement dans l’esthétique « office siren », très en vogue cette année 2026.

Un micro-tailleur vintage

Pour cette apparition, Lindsay Lohan a misé sur un ensemble issu d’une collection « micro-tailleurs » du milieu des années 1990. Elle a particulièrement attiré l’attention avec sa veste courte, inspirée des emblématiques vestes en tweed. Réalisée dans un coton vert tendre, la pièce arborait des finitions noires, des épaules structurées et des boutons dorés. Un véritable bijou d’archives, parfaitement dans l’air du temps.

Une touche mode personnelle

Fidèle à son sens du style, Lindsay Lohan s’est toutefois permis une petite « entorse » au modèle d’origine. À la jupe fendue présentée sur les podiums dans les années 1990, elle a préféré une jupe noire taille haute. Elle a complété l’ensemble par une ceinture à maillons dorés, qui captait la lumière des flashs. Une réinterprétation maligne, qui modernisait subtilement cette tenue iconique.

Des accessoires soigneusement choisis

Pour parfaire ce look, son styliste a misé sur des accessoires chic : un sac en cuir matelassé en forme de cœur, des lunettes de soleil noires, des bagues dorées et une paire d’escarpins bicolores. Côté beauté, un teint lumineux, un blush chaleureux et des lèvres dans un rose tendre venaient sublimer le visage de Lindsay Lohan, tandis que ses longs cheveux blonds, raides et lâchés, tombaient gracieusement dans son dos.

 

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La tendance « office siren »

Avec ce look, Lindsay Lohan s’inscrit dans l’une des tendances phares du moment : le style « office siren ». Inspirée de l’imaginaire du bureau chic, cette esthétique mêle pièces structurées, vestes ajustées et accessoires élégants, pour une allure à la fois professionnelle et affirmée.

Avec ce micro-tailleur vintage, Lindsay Lohan signe ainsi une apparition aussi chic que tendance. En remettant au goût du jour cette pièce des années 1990, elle confirme son statut d’icône mode et son talent pour réinterpréter les classiques. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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