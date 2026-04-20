La chanteuse Mariah Carey, 57 ans, fait sensation avec une robe noire et des bottes en cuir

Fabienne Ba.
@mariahcarey / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Mariah Carey n’a pas nécessairement besoin de tapis rouge pour faire sensation. Le 18 avril 2026, elle a été immortalisée dans les rues de New York dans un look noir de la tête aux pieds, aussi chic qu’affûté.

Le détail qui change tout : la double ceinture

C’est lors d’une simple balade dans Manhattan que Mariah Carey a offert l’un de ses looks les plus remarqués du moment. La chanteuse de « Vision of Love » a revisité la « petite robe noire » avec une touche résolument « edgy », en puisant son inspiration dans l’esthétique Y2K. La robe à décolleté plongeant, dont l’ourlet s’arrêtait au-dessus du genou, était portée sur des collants noirs diaphanes. La pièce forte du look : une ceinture à double boucle qui venait souligner la taille, ajoutant une dimension rock à la silhouette.

Mariah Carey a prolongé le fil conducteur cuir avec un trench coat brillant agrémenté d’une quincaillerie argentée, ainsi que des bottes montantes à talon carré. Pour finaliser l’ensemble, elle a misé sur de volumineuses lunettes de soleil noires, une bague papillon dorée et des boucles d’oreilles en diamants. Un mélange de « bling bling » discret et d’attitude « urbaine » qui résume parfaitement l’équilibre stylistique qu’elle cultive en ce moment.

 

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Une semaine placée sous le signe du monochrome

Quelques jours plus tôt, Mariah Carey avait déjà signé deux apparitions remarquées lors du gala Tiffany & Co. pour le lancement de la collection « Blue Book 2026 : Hidden Garden ». Le premier look était une robe noire sans manches à jupe longue, portée avec des escarpins à bout pointu recouverts de paillettes argentées et un collier de diamants. Le second misait sur le blanc cassé, avec une robe épaules dénudées à manches longues, cintrée d’une ceinture chaîne dorée et complétée de talons argentés.

 

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Mariah Carey, icône monochrome toutes occasions

Plus tôt dans l’année, en février, Mariah Carey avait déjà imposé cette signature monochrome lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, où elle s’était produite dans une robe blanche géométrique ornée de centaines de cristaux, agrémentée d’un boa à plumes et de plus de 300 carats de diamants taille émeraude signés Levuma.

En résumé, qu’il s’agisse d’une tenue de soirée ou d’un look de rue, Mariah Carey confirme une chose : son sens du style n’a pas d’heure.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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