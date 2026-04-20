L’actrice Salma Hayek affiche ses cheveux gris naturels avec élégance

Léa Michel
@salmahayek / Instagram

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek n’a aucunement l’intention de cacher ses cheveux gris – bien au contraire. Sur le tapis rouge du Breakthrough Prize, elle en a fait l’atout central d’un look d’une élégance absolue.

La cérémonie la plus scientifique d’Hollywood

Le 18 avril 2026, le Barker Hangar de Santa Monica accueillait la 12e édition du Breakthrough Prize, surnommé les « Oscars de la science », récompensant chaque année les chercheurs ayant réalisé les avancées les plus significatives dans leurs domaines.

Parmi les nombreuses célébrités présentes figuraient l’actrice américaine Anne Hathaway, l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Zoe Saldaña, l’acteur et scénariste américain Robert Downey Jr., l’actrice et productrice américaine Jessica Chastain ou encore l’actrice et productrice malaisienne Michelle Yeoh. Salma Hayek, habituée de l’événement, y était également accompagnée de son mari le dirigeant d’entreprise français François-Henri Pinault.

Une robe Gucci entre élégance et sophistication

Pour l’occasion, Salma Hayek a misé sur une robe longue noire Gucci à matière aérienne recouverte de sequins disposés de façon irrégulière, à décolleté plongeant en V agrémenté de volants, dont la jupe se prolongeait en traîne. Elle a complété l’ensemble par des bijoux argentés remarquables, contribuant à une silhouette à la fois chic et intemporelle.

Le chignon qui mettait ses cheveux gris à l’honneur

Coiffée par Andy Lecompte, Salma Hayek portait un chignon torsadé avec une mèche de côté soigneusement dessinée sur le devant, laissant pleinement apparaître ses reflets argentés naturels. C’est d’ailleurs la plus grande présence de ses cheveux gris jamais affichée sur ce tapis rouge, et le résultat est saisissant. Le chignon dévoilait une paire de boucles d’oreilles pendantes en cristal et argent, ainsi qu’une imposante bague portée à l’index, signée David Webb.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Un choix, pas un hasard

Ce n’est pas la première fois que l’actrice revendique ses cheveux naturels. Interrogée par le magazine Allure, elle avait confié que ses cheveux « n’aiment pas être teints » et qu’elle se sentait mieux avec « une chevelure saine blanche ». Depuis ses débuts avec les racines argentées à la cérémonie des Golden Globes début 2025, Salma Hayek a progressivement affiché ses mèches grises à chaque apparition publique. Une démarche cohérente, à rebours des standards habituels du tapis rouge.

En résumé, Salma Hayek a foulé le tapis rouge aux côtés de son mari François-Henri Pinault, avec qui elle est mariée depuis 2009. Ensemble, ils ont formé l’un des couples les plus élégants de la soirée – preuve que l’assurance et l’authenticité sont, décidément, les meilleurs accessoires.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
La chanteuse Mariah Carey, 57 ans, fait sensation avec une robe noire et des bottes en cuir

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La chanteuse Mariah Carey, 57 ans, fait sensation avec une robe noire et des bottes en cuir

L'auteure-compositrice-interprète américaine Mariah Carey n'a pas nécessairement besoin de tapis rouge pour faire sensation. Le 18 avril 2026,...

L’actrice Anya Taylor-Joy fascine avec une robe d’anniversaire digne d’un univers fantastique

Pour ses 30 ans, l'actrice britannico-américaine Anya Taylor-Joy a partagé sur Instagram des photos de fête qui ont...

L’actrice Diane Kruger, 49 ans, fait sensation avec une robe digne d’une œuvre d’art

Il y a des tenues qui dépassent la mode pour frôler l'art. C'est exactement l'effet qu'a produit l'actrice...

Paris Hilton met son garde du corps à rude épreuve, la vidéo amuse les internautes

La jet setteuse et femme d'affaires américaine Paris Hilton est une habituée de Coachella, mais cette année encore,...

Pamela Anderson, 58 ans, relance cette tendance denim des années 2000

Pamela Anderson fait un retour remarqué avec un style fortement ancré dans l’esthétique denim, mettant en avant une...

« À la ménopause, on nous met sur la touche » : à 54 ans, l’actrice Amanda Peet témoigne

L’actrice américaine Amanda Peet met les mots sur une réalité partagée par de nombreuses femmes : à la...