L’actrice Salma Hayek affiche ses cheveux gris naturels avec élégance

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek n’a aucunement l’intention de cacher ses cheveux gris – bien au contraire. Sur le tapis rouge du Breakthrough Prize, elle en a fait l’atout central d’un look d’une élégance absolue.

La cérémonie la plus scientifique d’Hollywood

Le 18 avril 2026, le Barker Hangar de Santa Monica accueillait la 12e édition du Breakthrough Prize, surnommé les « Oscars de la science », récompensant chaque année les chercheurs ayant réalisé les avancées les plus significatives dans leurs domaines.

Parmi les nombreuses célébrités présentes figuraient l’actrice américaine Anne Hathaway, l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Zoe Saldaña, l’acteur et scénariste américain Robert Downey Jr., l’actrice et productrice américaine Jessica Chastain ou encore l’actrice et productrice malaisienne Michelle Yeoh. Salma Hayek, habituée de l’événement, y était également accompagnée de son mari le dirigeant d’entreprise français François-Henri Pinault.

Une robe Gucci entre élégance et sophistication

Pour l’occasion, Salma Hayek a misé sur une robe longue noire Gucci à matière aérienne recouverte de sequins disposés de façon irrégulière, à décolleté plongeant en V agrémenté de volants, dont la jupe se prolongeait en traîne. Elle a complété l’ensemble par des bijoux argentés remarquables, contribuant à une silhouette à la fois chic et intemporelle.

Le chignon qui mettait ses cheveux gris à l’honneur

Coiffée par Andy Lecompte, Salma Hayek portait un chignon torsadé avec une mèche de côté soigneusement dessinée sur le devant, laissant pleinement apparaître ses reflets argentés naturels. C’est d’ailleurs la plus grande présence de ses cheveux gris jamais affichée sur ce tapis rouge, et le résultat est saisissant. Le chignon dévoilait une paire de boucles d’oreilles pendantes en cristal et argent, ainsi qu’une imposante bague portée à l’index, signée David Webb.

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Un choix, pas un hasard

Ce n’est pas la première fois que l’actrice revendique ses cheveux naturels. Interrogée par le magazine Allure, elle avait confié que ses cheveux « n’aiment pas être teints » et qu’elle se sentait mieux avec « une chevelure saine blanche ». Depuis ses débuts avec les racines argentées à la cérémonie des Golden Globes début 2025, Salma Hayek a progressivement affiché ses mèches grises à chaque apparition publique. Une démarche cohérente, à rebours des standards habituels du tapis rouge.

En résumé, Salma Hayek a foulé le tapis rouge aux côtés de son mari François-Henri Pinault, avec qui elle est mariée depuis 2009. Ensemble, ils ont formé l’un des couples les plus élégants de la soirée – preuve que l’assurance et l’authenticité sont, décidément, les meilleurs accessoires.