L’actrice Anya Taylor-Joy fascine avec une robe d’anniversaire digne d’un univers fantastique

Pour ses 30 ans, l’actrice britannico-américaine Anya Taylor-Joy a partagé sur Instagram des photos de fête qui ont autant impressionné par leur atmosphère que par la robe absolument envoûtante qu’elle portait.

Une robe Rodarte entre dentelle et broderie

Anya Taylor-Joy a fêté ses 30 ans dans une ambiance résolument magique et sombre, fidèle à l’esprit de la saison du Bélier. Elle a soufflé ses bougies sur un gâteau en forme de tête de bélier, qu’elle a découpé avec un poignard en argent étincelant. Ses invités, eux, arboraient robes vaporeuses, costumes sombres et couronnes de fleurs, renforçant l’atmosphère onirique de la soirée.

Pour l’occasion, l’actrice a opté pour une robe d’archives Rodarte à base rosée, rehaussée de sequins argentés, de perles et de feuilles blanches en cascade, pour une touche de féerie enchantée. La pièce semblait tenir par deux simples fines bretelles, créant une silhouette presque immatérielle. Les broderies et appliqués nature donnaient l’illusion de fleurs flottant à même la peau.

Le boa d’orchidées, pièce maîtresse du look

La pièce la plus remarquable de la tenue était un boa d’orchidées blanches, création sur mesure de sa styliste Genesis Webb et de Ryder McLaughlin. Avec leurs cœurs roses et leurs tiges vertes, ces fleurs artisanales amplifiaient l’univers fantastique de la robe, comme surgies d’une forêt enchantée. Le look était complété par un collier et des boucles d’oreilles en diamants Tiffany & Co., apportant une touche de formalité sans écraser l’ensemble floral.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Les fans conquis, les réseaux sociaux enflammés

L’actrice Anya Taylor-Joy a partagé un carrousel de photos sur ses réseaux sociaux, offrant à ses fans un aperçu de sa grande soirée. Si les vœux d’anniversaire ont afflué, c’est la robe qui a concentré tous les commentaires. Les réactions ont été unanimes : « Tu es magnifique », écrit l’un, tandis qu’une autre personne résume parfaitement l’ambiance : « J’adore cet anniversaire gothique ».

Cet anniversaire marquait ainsi une pause enchantée dans un printemps effréné pour Anya Taylor-Joy, entre la tournée de promotion de « The Super Mario Galaxy Movie » et ses campagnes pour Dior Beauty et Tiffany & Co. Une façon, pour elle, de vraisemblablement célébrer en beauté une décennie qui s’annonce aussi lumineuse que la robe qu’elle portait.