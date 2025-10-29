« J’ai choqué tout le monde » : la coiffure de cette cheerleader fait débat

Faith Ward, cheerleader des Dallas Cowboys, fait sensation avec son style capillaire unique : une queue de cheval volumineuse, en rupture avec la traditionnelle coiffure bouclée portée par l’équipe depuis des décennies. À 22 ans, cette recrue originaire de Nouvelle-Zélande a expliqué dans une interview exclusive à Us Weekly que son choix coiffure a d’abord surpris, suscitant un réel débat parmi les fans et au sein de la squad.​

Une controverse canalisée en expression de soi

Faith Ward confie que tout a commencé lors d’une répétition où, sueur au front après un numéro intense, la directrice Kelli Finglass lui a suggéré d’attacher ses cheveux pour mieux voir le mouvement. Ce geste a permis à Faith de mieux danser. Depuis, elle a obtenu l’approbation officielle pour arborer cette queue de cheval signature lors des matchs, une première dans l’histoire des Dallas Cowboys Cheerleaders.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FAITH WARD (@flexi_faith)

Un style pratique et glamour

Naturellement aux cheveux fins, Faith ajoute des extensions pour obtenir ce volume. Elle maîtrise l’art de la coiffure avec de multiples accessoires coiffants, entre épingles, laques et gels, afin de garantir tenue et éclat jusqu’à la fin des prestations sportives. Elle complète son look d’un maquillage affirmé : lèvres audacieuses, cils longs et beaucoup d’illuminateur, ce qui crée une ambiance glamour digne d’Ariana Grande, une comparaison que son directrice de troupe a chaleureusement accueillie.​

Une star montante

Au-delà du style capillaire, Faith Ward fait parler d’elle par son charisme et l’énergie qu’elle apporte au groupe. Elle profite aussi de cette visibilité pour partager ses goûts, notamment pour la restauration rapide, ajoutant une note personnelle à son image publique. Femme moderne et sportive, elle incarne une forme de renouveau dans un univers très codifié, défiant les normes tout en respectant l’esprit de la prestigieuse équipe de cheerleading.​

Faith Ward est ainsi un souffle frais dans le monde exigeant des Dallas Cowboys Cheerleaders, dépassant les critiques pour s’affirmer avec authenticité et style.