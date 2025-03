Cette actrice est devenue l’ange gardienne des animaux !

Aperçue à l’affiche de la comédie musicale « Mamma Mia » et dans la peau de Karen Smith dans la série « Mean Girls », Amanda Seyfried a conquis Hollywood avec son charme magnétique. Si, à l’écran, elle incarne régulièrement la fille sage et un peu naïve, dans la vie de tous les jours, elle ressemble davantage à Mary Ingalls de « La Petite Maison dans la prairie ». Sa maison est une vraie ménagerie. Son quotidien hors des caméras, elle le passe aux côtés de ses vingt compagnons, à poils, à plumes et à crinière. Amanda Seyfried est une actrice de renom, mais c’est aussi l’ange gardien des bêtes. Chez elle, c’est un peu l’Arche de Noé.

Amanda Seyfried, l’héroïne des animaux

Si la plupart des stars passent leur temps libre dans des restaurants fastueux et des événements guindés, Amanda Seyfried, elle, a d’autres priorités : ses animaux. Chez elle, pas de chihuahua paré de petit manteau griffé ou de chats de race. L’actrice, qui prête ses traits à Sophie Sheridan dans le film culte « Mamma Mia ! », accueille toutes les bêtes à bras ouverts. Son feed Instagram en témoigne. L’actrice voue un amour sans limites à cette grande famille, composée de chèvres, de chevaux, de chiens, de chats et même d’iguanes.

Amanda Seyfried ne vit pas dans une villa luxueuse ou dans un palais doré tapissé de marbre du sol au plafond. Sa maison est plus proche de la ferme que du château de princesse. Femme au grand coeur, elle se consacre pleinement à ses animaux. Lorsqu’elle n’est pas sur un plateau de tournage, elle est forcément derrière un enclos ou dans une écurie, au chevet de sa joyeuse troupe. Les animaux sont au centre de son univers. Ils sont sa raison de vivre. Si certains les voient comme de simples distractions ambulantes, Amanda Seyfried, elle, pense que les animaux de compagnie donnent un « but » à leurs propriétaires.

Loin du glamour d’Hollywood, Amanda profite ainsi d’un quotidien simple et apaisant, rythmé par les miaulements, les aboiements et les autres cris enthousiastes de ses animaux. Elle préfère avoir les pieds dans la boue que dans les paillettes. D’ailleurs rien n’est trop beau pour ses bêtes, qui ont presque toutes connu la misère avant de trouver l’hospitalité chez l’actrice de 38 ans.

« Je suis connu localement comme quelqu’un qui prend les situations d’urgence et adopte un animal dans le besoin », déclarait-elle dans les colonnes de US Weekly

Un lien fusionnel avec son chien Finn

Amanda Seyfried porte chaque animal dans son cœur et n’est pas du genre à faire du favoritisme. Elle entretenait toutefois une relation particulièrement complice avec Finn, son adorable berger australien. Ils se comprenaient en un regard et étaient toujours main dans la patte. Bien plus qu’un animal de compagnie, Finn était son meilleur ami, son confident et son partenaire de vie.

Amanda a souvent confié que Finn l’avait aidée à traverser des moments difficiles, notamment dans sa gestion de l’anxiété. « Il m’a sauvé la vie à plusieurs reprises », a-t-elle avoué. Son chien était toujours à ses côtés, sur les tournages, les tapis rouges et même en interview ! Mais désormais Finn gambade au paradis des toutous et veille sur Amanda depuis là-haut.

Une actrice engagée pour la cause animale

En plus de chérir ses propres animaux, Amanda Seyfried met sa notoriété au service de la cause animale. Elle milite activement pour l’adoption et s’oppose farouchement à l’achat d’animaux en animalerie. Elle travaille avec plusieurs associations, dont Best Friends Animal Society, une organisation qui lutte contre l’euthanasie des animaux de refuge.

« J’adore cette organisation. Il faut défendre les personnes sans voix. Et ils sont une présence fondamentale dans nos vies. Les animaux sont innocents, purs, paisibles et beaux. Je ne peux pas imaginer la vie sans animaux », a-t-elle confié

L’actrice, qui s’improvise sentinelle des praires, encourage régulièrement ses abonnés à adopter plutôt qu’à acheter. Elle met en avant des refuges qui cherchent à placer des chiens et des chats abandonnés. Son message est clair : chaque animal mérite une seconde chance et un foyer aimant.

Amanda Seyfried nous rappelle à quel point les animaux méritent respect, amour et protection. Elle fait d’ailleurs passer ses bêtes avant elle et les dorlote comme si c’était ses propres enfants.