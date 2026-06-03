Pour fêter ses 28 ans de mariage, Cindy Crawford partage une photo qui attendrit ses fans

La mannequin américaine Cindy Crawford et son mari l’homme d’affaires américain Rande Gerber célèbrent près de trois décennies de vie commune. À l’occasion de leur 28e anniversaire de mariage, le couple a partagé sur Instagram des clichés empreints de nostalgie, qui ont rapidement ému leurs abonnés.

Une publication pleine de nostalgie

Le 29 mai, jour symbolique, Cindy Crawford a publié deux photos en noir et blanc. La première, un souvenir de leur mariage, les montre en train de couper ensemble leur pièce montée ; la seconde, plus récente, immortalise le couple complice lors d’un dîner, un dessert d’anniversaire posé sur la table. « De ça à ça, en un clin d’œil », a écrit Cindy Crawford en légende, avant d’ajouter : « 28 belles années. Quel privilège d’être mariée à toi ». De nombreuses personnalités, dont la journaliste américaine Maria Shriver et l’actrice américaine Lisa Rinna, lui ont adressé leurs félicitations en commentaire.

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Avec ces publications tendres et nostalgiques, Cindy Crawford et Rande Gerber rappellent ainsi que leur histoire, débutée il y a près de trente ans, n’a rien perdu de sa complicité. Entre souvenirs de jeunesse et clichés récents, le couple offre à ses abonnés une jolie leçon de longévité amoureuse, fondée sur l’amitié et le respect mutuel.