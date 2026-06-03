Pour fêter ses 28 ans de mariage, Cindy Crawford partage une photo qui attendrit ses fans

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

La mannequin américaine Cindy Crawford et son mari l’homme d’affaires américain Rande Gerber célèbrent près de trois décennies de vie commune. À l’occasion de leur 28e anniversaire de mariage, le couple a partagé sur Instagram des clichés empreints de nostalgie, qui ont rapidement ému leurs abonnés.

Une publication pleine de nostalgie

Le 29 mai, jour symbolique, Cindy Crawford a publié deux photos en noir et blanc. La première, un souvenir de leur mariage, les montre en train de couper ensemble leur pièce montée ; la seconde, plus récente, immortalise le couple complice lors d’un dîner, un dessert d’anniversaire posé sur la table. « De ça à ça, en un clin d’œil », a écrit Cindy Crawford en légende, avant d’ajouter : « 28 belles années. Quel privilège d’être mariée à toi ». De nombreuses personnalités, dont la journaliste américaine Maria Shriver et l’actrice américaine Lisa Rinna, lui ont adressé leurs félicitations en commentaire.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cindy Crawford (@cindycrawford)

Avec ces publications tendres et nostalgiques, Cindy Crawford et Rande Gerber rappellent ainsi que leur histoire, débutée il y a près de trente ans, n’a rien perdu de sa complicité. Entre souvenirs de jeunesse et clichés récents, le couple offre à ses abonnés une jolie leçon de longévité amoureuse, fondée sur l’amitié et le respect mutuel.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
Article précédent
Enceinte de six mois, cette mannequin défile en tenue de plage et surprend les internautes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Enceinte de six mois, cette mannequin défile en tenue de plage et surprend les internautes

Faut-il tout mettre en pause lorsqu'on attend un enfant ? Katie Austin a répondu à sa façon. Enceinte...

Mariage de Dua Lipa : la chanteuse attendrit ses fans avec de nouvelles photos

L'auteure-compositrice-interprète britannique Dua Lipa a ouvert les portes de son mariage. Elle a partagé sur son compte Instagram...

À 37 ans, la mannequin Candice Swanepoel fait sensation dans une robe noire minimaliste

La mannequin originaire d'Afrique du Sud Candice Swanepoel a partagé sur Instagram une série de clichés où elle...

Heidi Klum illumine la plage avec un look couleur bronze

À peine quelques jours après avoir multiplié les apparitions remarquées sur la Croisette, Heidi Klum a repris le...

À 44 ans, Serena Williams annonce son grand retour au tennis

C'est l'une des annonces sportives de l'année. À 44 ans, Serena Williams a confirmé son grand retour à...

Gigi Hadid mise sur une tenue de plage vintage à pois et fait sensation

Pour clôturer le mois de mai en beauté, la mannequin américaine Gigi Hadid s'est offert un après-midi piscine...