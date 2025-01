Ivanka Trump, l’héritière de 43 ans fait son retour médiatique

Ivanka Trump, fille aînée de Donald Trump, est bien plus qu’une simple membre de l’une des familles les plus médiatisées des États-Unis. Ancienne conseillère spéciale à la Maison Blanche sous la présidence de son père, elle s’est également fait un nom dans le monde des affaires et de la mode. Réputée pour son style raffiné, elle est souvent au centre de l’attention lors des événements officiels. Si sa présence divise l’opinion publique en raison de son rôle politique controversé, elle reste une personnalité incontournable de la sphère médiatique américaine.

Ivanka Trump attire tous les regards lors d’un dîner aux chandelles

Hier 19 janvier, Ivanka Trump a fait une apparition remarquée lors d’un dîner aux chandelles organisé par Donald Trump au National Building Museum à Washington. Sous la lueur tamisée des bougies, la fille aînée de l’actuel président des États-Unis s’est présentée dans une robe de gala sur-mesure signée Oscar de la Renta. La tenue, à la coupe sirène, se distinguait par ses épaules et ses somptueuses broderies de fleurs réalisées en cristal et en perles, offrant une allure saisissante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ivanka Trump (@ivankatrump)

Une soirée sous le signe du pouvoir et de l’influence

Lors de cet événement, la femme d’affaires était entourée de figures emblématiques telles qu’Elon Musk et Jeff Bezos. Ce retour en force de la famille Trump sur la scène publique, avec leur retour à la Maison Blanche, pourrait bien marquer un renouveau de l’attention médiatique sur Ivanka, tant pour son style que pour son rôle aux côtés de son père.

Ivanka Trump, souvent décriée pour son rôle controversé dans l’administration Trump, continue néanmoins d’attirer les regards à travers ses apparitions soigneusement orchestrées. Si ce dîner était une démonstration de pouvoir, il souligne également que la famille Trump, qu’on le veuille ou non, est de retour sur le devant de la scène politique et médiatique.