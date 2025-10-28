Kaia Gerber remet cette coupe culte sur le devant de la scène

Cet automne, Kaia Gerber bouscule les codes capillaires et remet sur le devant de la scène un style iconique : le carré long à hauteur de clavicule. Sur le tapis rouge, la mannequin et actrice américaine a séduit la planète mode avec une coupe ultra-brillante qui joue la carte du volume et du glamour effortless. Loin des longueurs bohèmes, place à une nouvelle interprétation du bob, aussi polyvalente qu’intemporelle.

Le retour du carré « collarbone bob »

Ni trop court, ni trop long, le « collarbone bob » s’arrête à la jonction des épaules et du cou. Cette coupe, popularisée dans les années 90 et aujourd’hui revisitée par Kaia Gerber, offre un volume naturel et une structure subtile qui encadre harmonieusement le visage. Le dégradé, quasi imperceptible, donne aux cheveux une texture souple et un mouvement lumineux, parfait pour magnifier toutes les morphologies.

Ce carré n’est pas seulement un clin d’œil à l’élégance rétro : sous les projecteurs, il évoque aussi la coiffure mythique de la mère de Kaia, Cindy Crawford. Sur les réseaux sociaux, les photos du gala ont généré une vague d’admiration, entre hommage familial et nouveau souffle tendance.

Une coupe flatteuse et facile à vivre

L’avantage du « collarbone bob » est sa grande versatilité. Il se porte aussi bien lissé en version chic que coiffé-décoiffé pour un effet naturel et lumineux. Les mèches, taillées pour effleurer le visage, accentuent les contours et mettent en valeur le regard, tandis qu’une raie légèrement sur le côté apporte sophistication et douceur.

Cette coupe est particulièrement recommandée aux cheveux fins ou en manque d’éclat : le volume instantané obtenu donne une impression de densité et de vitalité, idéale en saison automne-hiver. Pour l’entretenir, rien de plus simple : quelques gestes de brushing, un peu de mousse texturisant ou une noisette d’huile capillaire suffisent à réveiller son potentiel.

Le carré nouvelle génération, star du red carpet

Avec son « collarbone bob », Kaia Gerber prouve que cette coupe légendaire n’a rien perdu de sa modernité. Entre naturel et sophistication, elle s’adapte à toutes les envies et transcende les styles : minimaliste, old money ou glamour hollywoodien. À chaque apparition, la jeune femme rappelle que les tendances passées peuvent renaître et rayonner, dès lors qu’elles sont réinventées avec audace.

Kaia Gerber confirme ainsi que le carré « collarbone » n’est pas qu’une mode passagère : il s’impose comme un incontournable cette saison. Entre hommage aux icônes du passé et modernité assumée, cette coupe prouve qu’élégance et praticité peuvent coexister, offrant à toutes celles qui l’adoptent un look chic, lumineux et résolument intemporel.