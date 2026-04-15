« Plus de 50 000 euros ? » : le coût des chirurgies esthétiques de cette influenceuse choque les internautes

Tatiana Richard
@vulporiaa / Instagram

Une vidéo publiée par l’influenceuse @vulporiaa a suscité de nombreuses réactions après qu’elle a évoqué le coût de ses interventions de chirurgie esthétique. Les internautes ont été nombreux à commenter le montant évoqué, plus de 50 000 euros.

Une vidéo qui suscite de nombreuses réactions

Dans une publication en compagnie du candidat de télé-réalité Patrick Fuhrer, l’influenceuse @vulporiaa invite les internautes à deviner le montant total de ses chirurgies esthétiques. La vidéo, accompagnée de la mention « Je vous laisse deviner », a rapidement généré de nombreux commentaires. Certains utilisateurs ont avancé des estimations dépassant 50 000, illustrant la curiosité suscitée par le coût des procédures esthétiques.

 

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Une tendance amplifiée par les réseaux sociaux

De plus en plus de créateurs de contenu choisissent d’évoquer publiquement leurs expériences liées à la chirurgie esthétique. Selon l’American Society of Plastic Surgeons, la demande pour certaines interventions esthétiques a augmenté ces dernières années, notamment sous l’influence des réseaux sociaux.

Les plateformes sociales contribuent en effet à rendre visibles des expériences personnelles qui étaient auparavant moins partagées publiquement. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, l’exposition à des contenus liés à l’apparence peut influencer la perception de l’image corporelle.

La vidéo publiée par l’influenceuse @vulporiaa illustre finalement la manière dont les réseaux sociaux participent à la banalisation et à la mise en scène de la chirurgie esthétique, tout en alimentant la curiosité – voire la fascination – des internautes pour ces transformations parfois coûteuses. Au-delà du montant évoqué, c’est surtout la visibilité de ces pratiques et leur normalisation progressive dans les contenus en ligne qui interrogent, entre liberté individuelle, influence des tendances numériques et évolution des standards de beauté.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
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