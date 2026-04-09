« Elle ressemble à sa mère » : Shiloh Jolie fait une apparition remarquée

Shiloh Jolie continue de tracer son propre chemin artistique. La fille de l’actrice Angelina Jolie et de l’acteur Brad Pitt apparaît dans le clip « What’s a Girl to Do » de la chanteuse Dayoung, membre du groupe WJSN (Cosmic Girls). Une participation qui a rapidement attiré l’attention des internautes, intrigués de découvrir la jeune danseuse dans ce projet musical.

Une passion pour la danse cultivée depuis l’enfance

Dans la vidéo, Shiloh apparaît parmi les danseuses, confirmant une passion pour la danse qu’elle cultive depuis plusieurs années. Habituée à suivre des cours au Millennium Dance Complex à Los Angeles, elle développe progressivement son parcours dans cet univers artistique, loin des plateaux de cinéma.

Contrairement à ses célèbres parents, Shiloh Jolie semble privilégier une carrière tournée vers la danse plutôt que vers le métier d’actrice. La danse permet à Shiloh d’exprimer sa créativité tout en évoluant dans un cadre collectif, souvent plus discret. Cette approche correspond à son souhait de développer ses compétences artistiques sans nécessairement rechercher une forte exposition médiatique. Sa participation au clip de Dayoung s’inscrit ainsi dans la continuité d’un parcours déjà observé à travers plusieurs vidéos de performances partagées ces dernières années.

Shiloh Jolie makes her acting debut in a music video pic.twitter.com/00rwDG7xYA — Luv (@cherrymagazinee) April 8, 2026

Les internautes frappés par sa ressemblance avec Angelina Jolie

Après la diffusion du teaser, de nombreux internautes ont commenté la participation de Shiloh, soulignant notamment sa ressemblance avec sa mère. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages évoquent cette similitude, certains écrivant : « Elle ressemble beaucoup à sa mère », ou encore « La ressemblance est frappante ». Ces réactions témoignent de la curiosité suscitée par cette apparition, tout en mettant en lumière l’intérêt du public pour le parcours artistique de la jeune danseuse.

Une trajectoire artistique en construction

En participant à ce projet musical, Shiloh Jolie confirme son intérêt pour la danse et la performance. Cette expérience pourrait marquer une étape supplémentaire dans un parcours artistique qu’elle semble construire progressivement, à distance de l’industrie cinématographique. Si elle évolue encore avec discrétion, sa présence dans ce clip illustre une volonté de développer son talent dans un cadre professionnel, tout en conservant une certaine indépendance vis-à-vis de la notoriété associée à sa famille.

En résumé, l’apparition de Shiloh Jolie dans le clip de Dayoung suscite déjà de nombreuses réactions, notamment en raison de sa ressemblance avec sa mère Angelina Jolie. Entre discrétion et passion artistique, la jeune danseuse semble poursuivre un parcours qui lui ressemble, centré sur la danse et l’expression créative.