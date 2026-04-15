Euphoria saison 3 : l’actrice Sydney Sweeney fait renaître Cassie dans un look déjà ultra commenté

Fabienne Ba.
@sydney_sweeney / Instagram

Avec de nouvelles images dévoilées autour de la saison 3 de la série « Euphoria », l’actrice américaine Sydney Sweeney remet son personnage (Cassie) au centre des conversations grâce à un look qui n’a pas tardé à faire réagir.

Sydney Sweeney ravive l’image de Cassie

Il suffit parfois de quelques photos pour relancer toute une attente autour d’une série. C’est exactement ce qui se passe avec Sydney Sweeney, apparue de nouveau dans la peau de Cassie à l’occasion de la saison 3 de le série Euphoria. À travers cette publication, l’actrice retrouve immédiatement les codes visuels qui ont marqué le personnage depuis le début : une allure très travaillée, une mise en scène assumée et une esthétique qui attire instantanément le regard.

Ce retour n’a rien d’anodin. Dans « Euphoria », l’apparence a toujours occupé une place importante. Les vêtements, le maquillage et la manière dont les personnages se présentent à l’écran participent pleinement à leur construction. Cassie, plus que beaucoup d’autres, incarne cette dimension visuelle de la série.

 

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Un look déjà très commenté

Le look de Sydney Sweeney a rapidement attiré l’attention, et ce n’est pas vraiment une surprise. Cassie est l’un des personnages les plus observés de la série « Euphoria », notamment parce que son image a souvent été liée à sa vulnérabilité, à son besoin d’être aimée et à son rapport constant au regard des autres. C’est sans doute ce qui explique pourquoi cette apparition suscite déjà autant de réactions. Le public ne voit pas seulement « Sydney Sweeney dans un nouveau look » : il reconnaît tout de suite Cassie et ce qu’elle représente dans l’imaginaire de la série « Euphoria ».

Une première image qui donne le ton de la saison 3

Avec ce retour visuel, la saison 3 montre aussi qu’elle ne compte pas renoncer à l’un de ses éléments les plus forts : son identité esthétique. Depuis ses débuts, « Euphoria » s’est imposée comme une série où chaque détail visuel peut devenir un sujet de discussion, qu’il s’agisse du maquillage, des silhouettes ou de la façon dont chaque personnage occupe l’écran. Le retour de Cassie semble aller dans ce sens.

Cassie reste l’un des personnages les plus marquants

Au fil des saisons, Cassie s’est imposée comme l’une des figures les plus commentées de la série « Euphoria ». Son parcours, ses contradictions et son intensité émotionnelle en ont fait un personnage qui suscite autant de discussions que d’analyses. Son retour attire donc naturellement l’attention, d’autant plus lorsqu’il passe par une image aussi forte.

Sydney Sweeney, de son côté, continue d’entretenir ce lien très identifiable avec le personnage. En quelques clichés, elle parvient à faire renaître toute la présence de Cassie et à rappeler pourquoi cette dernière reste l’un des visages les plus marquants de la série.

Avec cette nouvelle apparition, Sydney Sweeney relance ainsi instantanément l’intérêt autour de Cassie dans « Euphoria ». Son look, déjà largement commenté, confirme que le personnage conserve une place centrale dans l’imaginaire de la série. Avant même d’en savoir plus sur la saison 3, une chose semble déjà claire : Cassie n’a pas fini de faire parler d’elle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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