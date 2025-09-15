Emmys 2025 : ces robes que personne n’oubliera !

Sur le tapis rouge du Peacock Theater à Los Angeles, les plus grandes stars de la télévision ont dernièrement ébloui dans des tenues fascinantes, mêlant sophistication classique et audace contemporaine.

Glamour et audace sur le tapis rouge

De l’actrice américaine Jenna Ortega en Givenchy à l’auteure-compositrice-interprète Selena Gomez en Louis Vuitton, chaque apparition était une déclaration de style. Des décolletés pigeonnants aux lignes architecturales, les robes ont flirté avec les tendances fortes de cette saison : transparences, manches oversize, capes dramatiques.

Des icônes de mode inspirantes

L’actrice australo-américaine Cate Blanchett et l’acteur chilio-américain Pedro Pascal ont confirmé leur statut d’icônes du style, tandis que l’actrice, réalisatrice et artiste québécoise Charlotte Le Bon a osé une robe futuriste signée Courrèges. Les bijoux scintillants et le maquillage soigné complétaient ces looks impeccables, captant l’attention des photographes et du public.

Une soirée où la mode tient le premier rôle

Au-delà de la remise des prix, les Emmys ont offert une scène où la créativité et le raffinement se sont donnés rendez-vous. Les robes choisies cette année marquent une nouvelle ère de la mode, où chaque détail, coupe et accessoire raconte une histoire unique.

Cette édition 2025 des Emmys restera ainsi dans les mémoires comme un véritable festival de style et d’élégance, inspirant les passionnés de mode du monde entier.