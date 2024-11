Déconnectée, Léna Situations raconte son expérience sans smartphone ni télévision !

Léna Situations, l’influenceuse star aux millions d’abonné·e·s, a surpris sa communauté en annonçant qu’elle avait passé un mois complet sans écran. Une expérience radicale dans une ère où les smartphones, la télévision et les ordinateurs occupent une place centrale dans nos vies. Cette décision, qui peut sembler audacieuse pour une créatrice de contenu numérique, témoigne de son désir de prendre du recul et de se recentrer sur l’essentiel.

Une pause nécessaire dans un monde hyperconnecté

Dans une vidéo partagée avec sa communauté, Léna Mahfouf, de son vrai nom, a expliqué les raisons qui l’ont poussée à déconnecter totalement pendant un mois. Elle évoque un besoin de retrouver un équilibre et de se libérer de la pression constante des réseaux sociaux et des écrans. « Je ressentais le besoin de me recentrer sur moi-même et de couper avec ce flux d’informations incessant », confie-t-elle.

Cette décision s’inscrit dans une volonté de mieux gérer son bien-être mental et de s’éloigner temporairement des attentes liées à sa vie publique. Léna Situations, qui partage régulièrement des contenus sur la mode, les voyages, et son quotidien, a décidé de faire une pause dans ce rythme effréné pour explorer d’autres facettes de sa créativité.

Une expérience enrichissante

Pendant ce mois sans écran, Léna a découvert ou redécouvert des plaisirs simples : lire, écrire, profiter des moments présents, et passer du temps de qualité avec ses proches. Elle confie que cette déconnexion lui a permis de renouer avec des activités oubliées et de se sentir plus ancrée dans le moment présent. Cette période de digital detox lui a également offert l’opportunité de réfléchir à son rapport avec les réseaux sociaux et à l’impact qu’ils ont sur sa vie.

« J’ai appris à apprécier les silences et à écouter mes propres pensées », explique-t-elle. Cette expérience l’a aidée à prendre conscience de l’importance de s’accorder des moments pour soi, loin des sollicitations constantes des écrans.

Un message inspirant pour sa communauté

En partageant cette expérience, Léna Situations envoie un message fort à sa communauté, souvent composée de jeunes qui grandissent dans un monde où la connexion permanente est la norme. Elle encourage ses abonné·e·s à réfléchir à leur propre rapport aux écrans et à envisager des pauses pour se reconnecter avec eux-mêmes.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreux fans ont salué son initiative et ont exprimé leur envie d’essayer une digital detox. Certains ont même partagé leurs propres expériences de déconnexion, soulignant les bienfaits que cela peut apporter sur le plan mental et émotionnel.

Une influenceuse en quête d’authenticité

Cette initiative illustre une fois de plus la capacité de Léna Situations à innover et à surprendre, tout en restant fidèle à elle-même. Connue pour son authenticité et son énergie positive, elle montre qu’être influenceuse ne se limite pas à être toujours en ligne, mais implique aussi de savoir prendre du recul pour préserver son équilibre.

Avec ce mois sans écran, Léna Mahfouf alias Léna Situations prouve qu’il est possible de déconnecter pour mieux se retrouver. Son témoignage invite chacun·e à repenser son usage des écrans et à envisager des moments de pause dans un quotidien souvent dominé par la technologie. Une démarche inspirante qui résonne avec les aspirations d’un public en quête de sens et d’authenticité.