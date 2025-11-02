« Ce n’est pas elle ? » : Demi Lovato se moque (brillamment) d’elle-même

Pour Halloween 2025, Demi Lovato a fait renaître le fameux mème « Poot Lovato », un mème né d’une photo « peu flatteuse » de Demi Lovato prise en 2015 représentant une version altérée d’elle-même, imaginée comme sa sœur jumelle oubliée enfermée dans un sous-sol.
Une transformation fidèle et pleine d’humour
L’autrice-compositrice-interprète américaine a partagé sur Instagram un carrousel de photos où elle reproduit parfaitement le look originel du mème « Poot Lovato » et joue le rôle de « Poot » dans une mise en scène amusante et légèrement effrayante, notamment dans un TikTok où « Poot » tente de s’échapper de son garage.
S’approprier ses memes pour reprendre le contrôle
Demi Lovato ne cache plus son amour pour ses mèmes, affirmant dans une interview à PAPER magazine que « posséder ces images est un moyen de reprendre le contrôle de son image publique, transformant la moquerie en autodérision positive ». Son mari Jutes a commenté avec humour, soulignant que cette année était la « démolition » de Demi, tandis que les fans ont adoré cette dose d’humour et d’authenticité.
De l’embarras à la fierté, un long chemin
Demi a avoué que la viralité du mème lui avait d’abord posé problème, mais qu’avec le temps elle a su en rire et même la célébrer, comme en témoigne son gâteau d’anniversaire à l’effigie de « Poot » en 2023.
À travers cette démarche, Demi Lovato montre ainsi qu’accepter toutes les facettes de soi, même celles considérées comme « imparfaites », peut devenir une formidable source de force et une manière sincère de connecter avec son public.