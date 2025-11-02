« Ce n’est pas elle ? » : Demi Lovato se moque (brillamment) d’elle-même

Léa Michel
@ddlovato/Instagram

Pour Halloween 2025, Demi Lovato a fait renaître le fameux mème « Poot Lovato », un mème né d’une photo « peu flatteuse » de Demi Lovato prise en 2015 représentant une version altérée d’elle-même, imaginée comme sa sœur jumelle oubliée enfermée dans un sous-sol.

Une transformation fidèle et pleine d’humour

L’autrice-compositrice-interprète américaine a partagé sur Instagram un carrousel de photos où elle reproduit parfaitement le look originel du mème « Poot Lovato » et joue le rôle de « Poot » dans une mise en scène amusante et légèrement effrayante, notamment dans un TikTok où « Poot » tente de s’échapper de son garage.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato)

S’approprier ses memes pour reprendre le contrôle

Demi Lovato ne cache plus son amour pour ses mèmes, affirmant dans une interview à PAPER magazine que « posséder ces images est un moyen de reprendre le contrôle de son image publique, transformant la moquerie en autodérision positive ». Son mari Jutes a commenté avec humour, soulignant que cette année était la « démolition » de Demi, tandis que les fans ont adoré cette dose d’humour et d’authenticité.

@ddlovatohi AD it’s me poot, welcome to my basement!♬ House Tour – Sabrina Carpenter

De l’embarras à la fierté, un long chemin

Demi a avoué que la viralité du mème lui avait d’abord posé problème, mais qu’avec le temps elle a su en rire et même la célébrer, comme en témoigne son gâteau d’anniversaire à l’effigie de « Poot » en 2023.

À travers cette démarche, Demi Lovato montre ainsi qu’accepter toutes les facettes de soi, même celles considérées comme « imparfaites », peut devenir une formidable source de force et une manière sincère de connecter avec son public.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« C’est vraiment elle ? » : Iris Mittenaere méconnaissable en robe courte
Article suivant
Cette joueuse de tennis brise les tabous autour de la chirurgie esthétique

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Cette joueuse de tennis brise les tabous autour de la chirurgie esthétique

Après 10 mois d’absence dus à un problème d’oreille interne, Océane Dodin a fait son grand retour sur...

« C’est vraiment elle ? » : Iris Mittenaere méconnaissable en robe courte

Pour Halloween 2025, Iris Mittenaere a volontairement repoussé les limites du déguisement traditionnel en optant pour une transformation...

En robe sculptante, Nicole Scherzinger (47 ans) fait sensation

Nicole Scherzinger a récemment fait sensation lors de l’événement Power of Women 2025 de Variety, en arborant une...

« Magnifique », Virginie Efira adopte la couleur phare de l’automne

L'actrice Virginie Efira a récemment adopté une nouvelle teinte de cheveux qui fait déjà sensation cet automne 2025...

Critiquée pour sa gestuelle, la performance de cette chanteuse fait débat

La chanteuse Lara, membre du girl band américain KATSEYE, a récemment fait face à une vague de critiques...

« La plus belle femme » : cette idole Coréenne affole ses fans avec un selfie

Membre phare du girl group sud-coréen de K-pop IVE et ancienne star du girl group sud-coréen-japonais IZ*ONE, Jang Won-Young aka Wonyoung...