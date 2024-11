Dernier hommage surprenant : Rosanna Pansino fume du cannabis avec les cendres de son père

Rosanna Pansino, célèbre créatrice de contenu et star de YouTube, a récemment partagé une expérience profondément émotive et inhabituelle qui fait beaucoup parler. Dans le premier épisode de son podcast Rodiculous, elle a révélé qu’elle avait fumé de la marijuana cultivée à partir des cendres de son père décédé. Une démarche qui, bien que singulière, s’inscrit dans le cadre d’une promesse et d’un hommage à celui qu’elle considérait comme l’un de ses meilleurs amis.

Une volonté inattendue

Le père de Rosanna, affectueusement surnommé « Papa Pizza », est décédé il y a cinq ans des suites d’une leucémie. Avant de partir, il avait fait une demande des plus originales : que ses cendres soient mélangées à de la terre pour faire pousser une plante de marijuana, que ses proches fumeraient ensuite en son honneur. Une idée qui reflétait son esprit rebelle et sa personnalité atypique, selon Rosanna.

Si cette requête a initialement surpris et même rebuté sa famille, notamment sa mère, elle a fini par être acceptée comme une manière unique de célébrer la mémoire de ce père aimant et excentrique. Ensemble, Rosanna et sa mère ont donc décidé de réaliser cette dernière volonté.

Une expérience empreinte d’émotion

Dans son podcast, Rosanna décrit avec beaucoup d’émotion le processus qui a conduit à cette démarche. Les cendres de son père ont été mélangées à de la terre pour planter et faire pousser la marijuana. Une fois récoltée, Rosanna et sa mère ont fumé la plante ensemble, partageant un moment qu’elle qualifie de précieux et cathartique.

Elle évoque également le profond impact de la perte de son père sur sa vie. « C’était l’un de mes meilleurs amis », confie-t-elle. En rendant hommage à ses dernières volontés, elle a trouvé une manière unique de transformer son deuil en un acte de célébration de la vie et des souvenirs partagés.

Une histoire qui interpelle

Cette révélation a suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux. Certains saluent le geste audacieux et sincère de Rosanna, y voyant une preuve de l’amour profond qu’elle portait à son père. D’autres sont plus sceptiques, trouvant cette pratique insolite et déroutante. Cependant, Rosanna souligne que, pour elle et sa famille, ce moment était un hommage personnel et intime, guidé par la personnalité de son père.

Le processus de deuil, un chemin unique

Cette histoire met en lumière l’importance de personnaliser le deuil en fonction des besoins et des souhaits de chacun·e. Si la manière dont Rosanna Pansino a choisi d’honorer son père peut sembler peu conventionnelle, elle reflète son désir de célébrer son esprit unique et de respecter ses dernières volontés.

Rosanna Pansino a transformé une perte douloureuse en une expérience de connexion et de mémoire. Cette démarche singulière nous rappelle que le deuil peut prendre des formes aussi variées que les relations elles-mêmes. Avec ce geste, elle a non seulement honoré son père, mais aussi partagé une histoire touchante et inspirante avec son public.