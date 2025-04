Cette catcheuse fait sensation avec ses costumes à paillettes

Sur le ring, celle qui se fait appeler Mercedes Moné exécute ses prises dans des tenues extravagantes dignes des héroïnes de fiction. Cheveux multicolores, yeux parés de faux cils et silhouettes ornées de plumes, de paillettes ou de clous, elle semble tout droit sortie d’un film Marvel. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Si Mercedes Moné arbore des tenues toutes plus fantaisistes les unes que les autres, elle n’est pas seulement là pour « faire la belle » devant les caméras. Dans ce sport de brut, qui relève plus du show que de la performance, cette catcheuse redoutable met K.O ses adversaires avec style.

Mercedes Moné, une diva dans les cages

Robe sertie de strass, ensemble en latex à la catwoman, combinaison asymétrique à lacets, mini-jupe rose bonbon. Chaque entrée sur le ring s’apparente à un véritable défilé de mode. Mais, non, Mercedes Moné n’a pas confondu le catwalk avec le ring ni les matchs de la WWE avec la Fashion Week. Dans cette discipline scénarisée qu’est le catch, Mercedes Moné attire tous les regards. Avec son style à mi-chemin entre les Winx et Wonder Woman, elle n’a pas seulement l’air d’une star, elle en est une.

Son look ne se résume pas à une simple esthétique, il affirme son identité. Chaque vêtement est une extension de sa personnalité : audacieuse, assurée et puissante. Mercedes sait que dans l’univers du catch, où tout n’est que comédie, il est crucial de se démarquer, mais pas seulement par la force physique. Elle a construit son image de catcheuse sur fond de sequins, de dentelle et de fourrure pastel.

Reconnaissable en un seul coup d’œil, Mercedes Moné rend ce spectacle à base de clés de bras et de body slam encore plus saisissant. Celle qui a marqué l’histoire en 2015 en se hissant à l’affiche du premier match féminin d’un NXT TakeOver n’a pas de limites, tant dans sa garde-robe que dans ses prises. Mercedes Moné est loin de faire de la figuration ou de « meubler » les cages. Au contraire, il ne vaut mieux pas trop toucher ses habits de combat au risque de finir à terre.

Une catcheuse qui conjugue style et technique

Mercedes Moné confirme la citation qui dit que « l’habit ne fait pas le moine ». En la voyant dans ses ensembles excentriques, on se dit qu’elle n’a aucune chance face à ses adversaires. Pourtant, qu’elle soit en micro-short moulant, en soutien-gorge à nœud papillon ou en body parsemé d’œillets dorés, elle mène le combat sans rien perdre de sa superbe. Elle prouve que la douceur et la force peuvent coexister harmonieusement.

Mercedes Moné est un personnage. À la croisée de Harley Quinn, de Barbie, des Totally Spies, des Avengers et des danseuses du Carnaval de Rio, la catcheuse mêle toutes les références en un seul style. Ce qui donne des looks éclectiques, riches en textures, en couleurs et en détail. Elle défie les lois de la mode et réunit les contraires pour capter l’audimat et rendre ses prestations plus vivantes.

Difficile de trouver un seul adjectif pour qualifier ses looks tant ils sont indescriptibles. Mercedes Moné arbore des costumes hybrides. Ses cheveux sont toujours assortis à ses tenues, oscillant entre le rose fluo et le rouge pétant. Avec un tel parti-pris esthétique, elle fait tomber les barrières entre la féminité traditionnelle et la force physique. Elle pulvérise ainsi les clichés du monde de la lutte.

Une incroyable présence scénique

Mercedes Moné a remporté quatre ceintures, l’équivalent des médailles dans le catch. Son jeu de scène est à la fois puissant et glamour. Elle combine l’attitude d’une star du showbiz et la férocité d’une véritable combattante. Dans son style comme sur le ring, elle excelle dans l’art de l’exagération. Chacun de ses coups est théâtralisé et toutes ses prises s’accompagnent de poses iconiques.

Gestuelle assurée, regard perçant, sourires provocateurs : elle joue avec les caméras et le public comme une vraie superstar. Son sens du drama et son charisme naturel lui permettent de se démarquer. Que ce soit en incarnant une heel (méchante) ou une face (gentille), c’est une actrice née. Elle est faite pour les projecteurs.

Mercedes Moné est un réjouissant mélange de brutalité et de féminité. C’est une main de fer dans un gant de velours. Cette catcheuse aux allures de fashionista met des étoiles dans les yeux du public et sublime ce sport bestial.