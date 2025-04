Moquée pour ses dents, Aimee Lou Wood recadre cette émission avec classe

Un sketch de l’émission culte « Saturday Night Live » a provoqué une vague d’indignation, le 12 avril 2025, en visant non pas une personnalité politique, comme à son habitude, mais l’apparence physique de l’actrice Aimee Lou Wood. Connue notamment pour son rôle dans « Sex Education » et plus récemment dans la série « The White Lotus », la comédienne britannique a réagi avec fermeté… et beaucoup de classe.

Un sketch qui rate sa cible

Intitulée « The White Potus », la parodie en question imaginait une saison de « The White Lotus » dans l’univers de la Maison-Blanche. Une satire politique classique dans la lignée du programme « Saturday Night Live », avec Jon Hamm incarnant un secrétaire d’État fictif et Scarlett Johansson dans un rôle de Première dame. Ce qui a choqué, c’est l’interprétation d’un des personnages secondaires.

L’humoriste Sarah Sherman y incarnait un personnage nommé Chelsea – une version fictive inspirée du rôle tenu par Aimee Lou Wood dans la série HBO. Problème : le sketch reposait sur une caricature grossière, accent britannique forcé, et surtout, une fausse dentition proéminente, clin d’œil moqueur au sourire naturel d’Aimee Lou Wood.

La réponse directe et élégante de l’actrice

Quelques heures après la diffusion de l’émission, l’actrice britannique a publié un message en story Instagram, sans détour : « En toute honnêteté, j’ai trouvé le truc de SNL méchant et pas drôle. C’est vraiment dommage, car j’ai passé un super moment à le regarder il y a quelques semaines. Oui, on se moque bien sûr – c’est le but de l’émission – mais il doit bien y avoir une façon plus intelligente, plus nuancée et moins mesquine de faire les choses ».

Une prise de parole saluée par de nombreuses personnes sur les réseaux, qui ont dénoncé le body-shaming déguisé en humour, et rappelé que SNL avait ici visé une artiste… pour son apparence.

Une vague de soutien immédiate

Loin de se limiter à son seul post, la réaction d’Aimee Lou Wood a ouvert un débat plus large : peut-on rire de tout, y compris du corps des femmes, sous prétexte de parodie ?

Des internautes ont noté que tous les autres personnages parodiés dans le sketch étaient des figures politiques. Seule exception : Chelsea, personnage fictif et seul à être moqué pour son apparence physique. Comme le souligne un commentaire largement relayé : « Tous les autres étaient caricaturés pour leur rôle politique. Le seul personnage féminin, fictif, se faisait moquer pour son accent et ses dents. C’est un double standard évident ».

D’autres ont salué le courage de l’actrice Aimee Lou Wood, soulignant que parler de ses complexes en public, et surtout répondre avec autant de calme, est un acte de résistance en soi.

Un geste entendu par la production

Aimee Lou Wood a par ailleurs précisé qu’elle avait reçu des excuses officielles de la part de l’émission, une heure seulement après son message. Si aucune déclaration publique de l’émission culte « Saturday Night Live » n’a encore été faite à ce jour, cette réaction rapide montre que la critique a été prise au sérieux.

Quant à l’imitation de son accent mancunien (dialecte de Manchester), l’actrice a glissé avec humour : « Au moins, prends le bon accent, sérieusement. Je respecte la précision, même si c’est méchant ». Une pirouette qui résume bien l’attitude d’Aimee Lou Wood : digne, lucide, et décidée à ne plus laisser passer ce type de moqueries déguisées.

En répondant avec intelligence et fermeté à une blague (très) douteuse sur son physique dans « Saturday Night Live », Aimee Lou Wood rappelle que le corps des femmes ne devrait jamais être la cible facile d’un humour daté. Et que parfois, reprendre la parole suffit à faire bouger les lignes.