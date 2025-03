Diana Fox incarne, selon la presse canadienne, l’alliance subtile entre expertise économique et engagement social, symbolisant le renouveau que le Canada s’apprête à vivre. Née en Grande-Bretagne, cette économiste a su, au fil des décennies, conjuguer sa carrière professionnelle avec un soutien indéfectible à son époux, Mark Carney, récemment devenu Premier ministre du Canada.

Parcours et rencontre à Oxford

Le destin de Diana Fox a basculé en 1994 lorsqu’elle rencontre Mark Carney sur les bancs de l’Université d’Oxford. Cette rencontre marque le début d’un partenariat exceptionnel, à la fois personnel et professionnel. Alors que Diana se forgeait une carrière prometteuse dans le domaine économique, Mark et elle partageaient déjà une passion commune pour la finance et l’innovation économique. Cette complicité, née dans l’effervescence intellectuelle d’Oxford, a jeté les bases d’un avenir commun riche en réalisations.

Une carrière économique solide

Diplômée en économie, Diana Fox a su s’imposer dans un milieu exigeant. Sa carrière se caractérise par « un engagement constant pour le développement durable et la modernisation des politiques économiques », selon la presse canadienne. Dans l’ombre de son époux, dont le parcours se distingue par des postes prestigieux – de gouverneur de la Banque du Canada à celui de la Banque d’Angleterre – Diana n’a jamais cessé d’apporter son expertise et son regard critique sur les enjeux contemporains. Son professionnalisme et sa vision progressiste font d’elle une figure respectée dans le domaine économique international.

L’ascension de Mark Carney et le soutien de Diana Fox

L’ascension fulgurante de Mark Carney, couronnée par son élection le 9 mars 2025 à la tête du Parti libéral, se doit d’être associée à l’influence discrète mais décisive de Diana Fox. En effet, leur union, scellée depuis plus de 30 ans, symbolise l’équilibre parfait entre vie personnelle et engagement public. Tandis que Mark Carney se distingue par ses prises de position audacieuses sur la scène internationale, notamment face aux ambitions de Donald Trump et aux tensions géopolitiques mondiales, Diana Fox reste « une présence apaisante et réfléchie, renforçant la crédibilité et l’efficacité de leur action commune », note la presse canadienne.

Diana Fox, première dame du Canada et actrice politique

Le couple Diana Fox et Mark Carney a eu 4 filles, dont Cleo Carney, qui commence elle-même à se faire un nom dans le paysage politique canadien. La nomination de Mark Carney au poste de Premier ministre ouvre un nouveau chapitre pour le pays, plaçant Diana Fox au cœur d’un rôle symbolique et stratégique. Selon la presse internationale, « son influence se fait ressentir tant dans les coulisses que dans la sphère publique », où elle participe activement aux débats sur les réformes économiques et environnementales.

À l’heure où le Canada s’apprête à entamer une nouvelle ère sous la houlette de Mark Carney, Diana Fox apparaît comme une alliée précieuse, un pont entre une tradition économique britannique et un futur canadien innovant.