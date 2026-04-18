Dorées, les bottes de la chanteuse Sabrina Carpenter ne passent pas inaperçues

Tatiana Richard
@sabrinacarpenter / Instagram

À Coachella 2026 (du 10 au 19 avril), Sabrina Carpenter impose un style marqué par les codes rétro, avec des silhouettes colorées et des accessoires affirmés. Les bottes dorées qu’elle porte ce sont révélées être l’élément le plus remarquable de ses tenues, attirant aussitôt l’attention de la presse et de ses fans sur les réseaux sociaux.

Un look très rétro, bâti sur une paire de bottes

Pour l’une de ses apparitions sur Instagram, Sabrina a choisi un ensemble inspiré des années 70, avec un short court, un haut jaune pâle parsemé de perles, et, surtout, une paire de bottes dorées qui viennent clouer le côté vintage de la silhouette. Les bottes créent un contraste saisissant avec la douceur du tissu et le côté délicat du haut.

Au-delà de cette tenue, Sabrina a aussi été vue dans d’autres looks rétro, avec des mini-robes de maille, des chapeaux façon années 60 et des coupes capillaires travaillées. Là encore, les bottes, parfois légèrement plus sobres, sont revenues comme un élément structurant, donnant à ses silhouettes un air de vedette de musical ou de pin-up moderne.

@sabrinacarpenter / Instagram

Une tendance rétro mise en lumière par les réseaux

Les fans et la presse mode se sont rapidement extasiés sur le retour de la botte dorée, longtemps associée aux années 60–70, et sur la manière dont Sabrina Carpenter a réussi à la réinjecter dans un univers très actuel, celui des festivals et de la scène pop internationale. Les clichés de Coachella, où elle s’est promenée entre les stands, notamment de sa propre installation « Sabrina’s Pit Stop » et les backstages, ont montré comment la botte dorée est venue unifier ses différentes tenues, tout en s’imposant comme un détail immédiatement reconnaissable, qui collait à son image de princesse pop très stylée.

En résumé, pour Sabrina Carpenter, ces bottes dorées ne sont pas seulement « un coup d’éclat esthétique » : elles incarnent un mélange de « fantasme hollywoodien » et de confiance en soi. Entre flirt rétro, air de comédie musicale et référence aux icônes de la pop, elles deviennent un objet symbolique de sa manière de conjuguer nostalgie et modernité, où la mode devient un langage à part entière, aussi fort que la musique qu’elle chante.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
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