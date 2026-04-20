« À la ménopause, on nous met sur la touche » : à 54 ans, l’actrice Amanda Peet témoigne

L’actrice américaine Amanda Peet met les mots sur une réalité partagée par de nombreuses femmes : à la ménopause, on les rend « moins désirables » et « moins visibles » dans les récits, au travail et même sur les écrans. Dans la série « Vrais voisins, faux amis » (Your Friends & Neighbors), elle donne chair à cette expérience en incarnant Mel Cooper, une thérapeute qui traverse la périménopause.

Un rôle « cathartique » dans la série « Vrais voisins, faux amis »

Dans la série, Amanda Peet campe Mel, une femme de cinquante ans qui n’est pas réduite à un « simple accessoire sentimental » ni reléguée à une place de « mère utile ». Les scènes de périménopause y sont abordées avec franchise, entre bouffées de chaleur, variations humeur, troubles du sommeil et désirs toujours présents. L’actrice explique dans plusieurs interviews que jouer ce personnage a été « cathartique » pour elle : elle vit elle‑même la ménopause et trouve important que cette étape ne soit pas traitée comme une fin de parcours, ni comme une disgrâce.

Les scènes de ménopause dans « Vrais voisins, faux amis » (Your Friends & Neighbors) sont à la fois drôles, sans filtre et parfois très réalistes, ce qui explique pourquoi elles résonnent chez un public de femmes souvent oublié des récits de midlife. En choisissant de parler de bouffées de chaleur, d’irritabilité, ou encore de relations familiales en transition, la série donne une place légitime à ce moment de la vie. Amanda Peet devient ainsi une porte‑voix d’un âge souvent silencieux, qui ne veut plus être mis de côté.

« Les femmes sont mises de côté à la ménopause »

Lors d’un entretien avec le magazine People, Amanda Peet est revenue sur la place des femmes plus âgées dans le divertissement et la société. Elle y affirme que, pendant longtemps, les femmes passées un certain âge ont été rendues « invisibles, asexuées, mises sur la touche », comme si, à la ménopause, le reste de la vie se réduisait à attendre en retrait. Pour elle, il est donc essentiel que des personnages comme Mel dans « Vrais voisins, faux amis » (Your Friends & Neighbors) montrent qu’âge ne rime pas avec effacement : une femme peut être fatiguée, subir les effets des hormones, et rester active.

Une lutte contre « la dysmorphie liée à l’âge »

Amanda Peet parle aussi d’une « dysmorphie liée à l’âge » : l’idée qu’on reste bloqué mentalement à une certaine trentaine, souvent 27 ans, et qu’on peine à accepter que le corps ait réellement traversé le cap de la cinquantaine, avec ménopause, rides, cheveux grisonnants et questionnements identitaires. Elle met en avant ce décalage entre le corps réel et l’image intérieure, qui alimente le sentiment d’être en « décalage » avec ce que la société attend d’une femme dite « mature ».

Un message de visibilité et de dignité

À travers son rôle comme à travers ses prises de parole, Amanda Peet milite pour une plus grande visibilité des femmes en ménopause, au cinéma comme dans la vie quotidienne. Elle rappelle qu’âgir sur les écrans ne suffit pas : il faut aussi permettre aux femmes concernées de rester au centre des histoires, des projets, des prises de décision, sans les reléguer à un second plan « après » leur « jeunesse ».

Son témoignage rejoint celui d’autres actrices comme Demi Moore ou Halle Berry, qui dénoncent toutes la façon dont les femmes sont poussées vers la sortie dès qu’elles dépassent une certaine image de désirabilité.

En donnant la parole à des femmes comme Amanda Peet, et en incarnant à l’écran des personnages ancrés dans la réalité de la ménopause, la série « Vrais voisins, faux amis » (Your Friends & Neighbors) participe ainsi à faire évoluer les représentations. Loin d’être une fin, cette période apparaît comme une transformation, avec ses défis mais aussi sa richesse et sa complexité. En brisant le silence et les stéréotypes, Amanda Peet rappelle que les femmes de plus de 50 ans ne doivent ni disparaître ni se conformer à une invisibilité imposée.