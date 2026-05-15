Tiffany Haddish montre ses abdominaux dans un look coloré

L’actrice, humoriste, scénariste et productrice américano-érythréenne Tiffany Haddish a fait ses débuts dans l’édition 2026 du magazine sportif américain Sports Illustrated Swimsuit. Elle y apparaît dans une série de photos où ses abdominaux ne passent pas inaperçus.

Une première pour Sports Illustrated Swimsuit

Réalisées à la Basse-Californie du Sud (État du Mexique), par le photographe James Macari, les photos du shooting de Tiffany Haddish pour Sports Illustrated Swimsuit 2026 font d’elle l’une des quatre cover stars de l’édition – aux côtés de l’auteure-compositrice-interprète, écrivaine, styliste, productrice américaine Hilary Duff, de l’influenceuse américaine Alix Earle et de la mannequin Nicole Williams English.

Une première pour Tiffany Haddish, qui a abordé l’exercice avec la même énergie qu’un stand-up. La pièce la plus remarquée du shooting était un ensemble « double couche » signé SAME : une superposition d’une pièce de bain orange et l’autre or. La photo de couverture montre Tiffany Haddish agenouillée sur le sable blanc, les genoux dans quelques centimètres d’eau cristalline. Ses cheveux bruns foncés, portés en ondulations humides et descendant jusqu’à la taille, remplacent le carré court qu’elle arborait ces dernières semaines.

Les abdominaux qui ont retenu tous les regards

Sur plusieurs images du shooting, Tiffany Haddish affiche un abdomen sculpté – résultat d’un travail physique qu’elle partage régulièrement sur ses réseaux sociaux. Un deuxième look du shooting la montre dans un une-pièce Saint Laurent entièrement pailletée de sequins noirs, appuyée contre un ballon de yoga jaune, avec un collier en disques dorés empilés signé New York Vintage. Deux univers parfaitement maîtrisés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Un shoot pas sans incidents – et elle en a ri

Tiffany Haddish a plaisanté sur les nombreux quasi-incidents vestimentaires du tournage : « Il y avait des tenues que je portais, et je pensais, ça va être inapproprié… Parce qu’on est dans l’océan. L’océan aime vous enlever vos vêtements ». Elle a ajouté avec son humour habituel : « Et vous savez ce qui aime aussi sortir ? Mes tétons. Ils voulaient tellement faire partie du shooting. On avait du mal à les garder dedans ». Un témoignage qui a fait autant parler que les images elles-mêmes.

Un beauty look en rupture avec son image habituelle

Pour ce shooting, Tiffany Haddish a opté pour un maquillage plus doux que son registre habituel : teint lumineux, fard à paupières irisé, lèvres glossy dans un ton baie et blush pêche. Un choix de beauté tourné vers la « légèreté vacancière » – loin du chic théâtral qui est souvent sa signature sur les tapis rouges.

Abdominaux sculptés, double ensemble superposé, humour – Tiffany Haddish a ainsi réussi ses débuts dans le magazine sportif américain Sports Illustrated Swimsuit exactement comme on s’y attendait : en étant elle-même. Et c’est précisément pour ça que ça fonctionne.