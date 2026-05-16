Cette veste portée par Margot Robbie confirme le retour du style « Indie Sleaze »

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

L’actrice et productrice australienne Margot Robbie a longtemps été associée aux « bons basiques » mode. Depuis quelques mois, quelque chose a vraisemblablement changé dans son vestiaire – et sa dernière apparition à Londres en a apporté la confirmation la plus nette.

La veste officier à brandebourgs dorés – pièce maîtresse du look

C’est lors de la première londonienne de la pièce de théâtre « 1536 » que Margot Robbie a officieusé son virage stylistique. Elle y est apparue dans une silhouette signée Alexander McQueen, s’appropriant avec conviction les codes de l’Indie Sleaze – cette esthétique « rebelle » des années 2010 qui fait un retour fracassant cette année 2026.

La pièce centrale de la tenue était une veste officier à coupe courte et structurée, directement inspirée des uniformes napoléoniens. Ses imposants brandebourgs dorés positionnés sur le buste et les poignets lui conféraient un caractère instantanément reconnaissable – entre héritage militaire et audace mode. Sous la veste, un top noir près du corps et le bumster – ce pantalon taille basse emblématique d’Alexander McQueen qui montre subtilement le bas du dos.

 

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C’est quoi l’Indie Sleaze ?

L’Indie Sleaze désigne une esthétique née dans les années 2000-2010, portée par la scène musicale indépendante et les nuits de Brooklyn ou de Shoreditch : frange, denim délavé, cuir vieilli, textures superposées, allure de « lendemain de concert » sans avoir l’air d’avoir essayé. Revenue en force sur Instagram et les podiums depuis 2024, elle s’incarne aujourd’hui dans des pièces précises – dont la veste officier est devenue l’un des marqueurs les plus identifiables.

La veste officier, pièce phare de 2026

La veste officier coche toutes les cases de la tendance Indie Sleaze : une allure « rebelle » et cette désinvolture ultra mode qui faisait le charme des années 2010. Revenue en force sur Instagram et les podiums, elle s’impose comme l’indispensable mode de la saison – réinterprétée selon les styles de chacune. En version noire ou bleu marine avec un jean délavé et des bottes en cuir, en rouge vif comme l’auteure-compositrice-interprète Dua Lipa l’a récemment portée sur un simple short en jean, ou comme Margot Robbie en version tailleur twisté – la pièce s’adapte à tout, et à tout le monde.

Brandebourgs dorés, bumster et veste officier Alexander McQueen – Margot Robbie n’a ainsi pas juste adopté une tendance, elle l’a incarnée. Cette année 2026, l’Indie Sleaze ne demande plus de s’excuser d’exister.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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