Gigi Hadid, maman à plein temps et top model affirmée

Elle défile pour les plus grandes maisons de couture, pose en couverture des magazines internationaux, collabore avec des marques de renom… et pourtant, Gigi Hadid se définit avant tout comme « la maman de Khai ». C’est d’ailleurs ce que l’on peut lire en toute simplicité dans sa biographie Instagram : « khai’s mom ». Depuis la naissance de sa fille en 2020, la mannequin a changé de rythme. Si sa carrière continue de briller, elle la façonne désormais autour de son rôle de mère, qu’elle affiche avec fierté.

Une maman avant tout

Très discrète sur sa vie privée, Gigi partage parfois quelques instants de son quotidien de mère sur les réseaux sociaux – toujours sans montrer le visage de sa fille. Elle passe beaucoup de temps dans la ferme familiale en Pennsylvanie, loin du tumulte des défilés et des flashs. Elle évoque un quotidien simple, fait de promenades, de cuisine maison et de moments précieux avec sa fille Khai.

Dans une interview pour Net-a-Porter, elle déclarait : « Je suis maman à plein temps. Tout ce que je fais dans ma vie professionnelle tourne autour de mon emploi du temps de maman ». Une phrase qui en dit long sur ses priorités.

 

Une carrière adaptée

Loin de quitter l’industrie, Gigi Hadid choisit désormais ses projets avec soin. Elle continue d’apparaître dans des campagnes prestigieuses, mais à un rythme qui lui permet de préserver sa vie de famille. Elle a également lancé en 2022 sa propre marque de vêtements en maille, un projet plus personnel, pensé comme « une nouvelle façon de s’exprimer dans la mode », en cohérence avec sa nouvelle vie.

 

L’équilibre revendiqué

Comme d’autres figures de sa génération, Gigi Hadid fait partie de ces femmes qui réinventent l’image de la maternité dans les milieux très exposés. À la fois mère dévouée et entrepreneure, elle refuse l’idée que l’on doive choisir entre vie de famille et ambitions professionnelles.

 

Son message inspire ainsi des millions de femmes à travers le monde : oui, on peut être une star internationale… et maman, si certaines personnes en doutaient encore.

