Enceinte de six mois, cette mannequin défile en tenue de plage et surprend les internautes

Faut-il tout mettre en pause lorsqu’on attend un enfant ? Katie Austin a répondu à sa façon. Enceinte de six mois, la mannequin américaine a défilé lors du Sports Illustrated Swimsuit Runway Show, le 30 mai à Miami Beach, arborant fièrement son ventre arrondi. Une apparition qui a surpris une partie du public.

Défiler enceinte ? Un choix qu’elle revendique pleinement

Pour ce rendez-vous organisé dans le cadre de la Miami Swim Week, au W South Beach, Katie Austin a foulé le podium dans une tenue de plage verte mettant en valeur sa grossesse. Habituée de l’exercice – il s’agissait de sa sixième participation au défilé du célèbre magazine américain -, Katie Austin confie que sa décision a étonné son entourage. « À chaque fois que je l’annonce, les gens sont surpris », raconte-t-elle au magazine People. Et d’ajouter, avec assurance : « Cela ne va pas me ralentir ».

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Une grossesse vécue avec énergie

Loin de freiner ses projets, cette grossesse semble la galvaniser. Katie Austin dit ressentir « une énergie différente » cette année et voit dans l’enfant qu’elle attend une source de fierté supplémentaire : « Ma petite fille sera le plus bel accessoire que j’aie jamais porté sur le podium », a-t-elle glissé. Elle reconnaît néanmoins lever un peu le pied à ce stade, observant que son ventre s’arrondit, tout en se disant « dans la meilleure forme possible ». Elle a aussi confié avoir dû répéter davantage sa démarche, incertaine de la façon dont son ventre modifierait son allure.

Une première maternité

Cette parenthèse heureuse intervient quelques mois après l’annonce de sa première grossesse. Le 15 mars, Katie Austin a révélé attendre un enfant avec son mari, Lane Armstrong, qu’elle a épousé en mai 2024. Pour l’occasion, elle avait publié des photos d’une séance maternité sur la plage, son compagnon enlaçant tendrement son ventre. Fille de Denise Austin, icône du fitness des années 1980 et 1990, Katie Austin évolue dans l’univers du sport et du bien-être depuis l’enfance – elle avait d’ailleurs déjà défilé aux côtés de sa mère lors d’une précédente édition.

En défilant enceinte et sans complexe, Katie Austin envoie ainsi un message positif sur la grossesse et la confiance en soi. Là où certains s’attendaient à la voir se mettre en retrait, elle a choisi de continuer à faire ce qu’elle aime, à son rythme.