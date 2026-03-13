À 50 ans, Eva Longoria surprend avec une nouvelle coupe de cheveux

L’actrice, réalisatrice, productrice et mannequin américaine Eva Longoria affiche un nouveau look capillaire, qu’elle associe à une robe jaune pastel près du corps – dans un post Instagram qui respire la joie de vivre.

Une nouvelle coupe pour une nouvelle décennie

Eva Longoria a décidé de tourner la page de sa célèbre chevelure longue pour adopter un carré qui encadre le visage. Cette coupe, légèrement texturisée et aérienne, apporte du mouvement salué par les coiffeurs comme par ses fans. Sur les réseaux sociaux, l’actrice a affiché ce changement dans une vidéo où elle se montre en pleine action sur un tournage, confirmant son goût pour les transformations stylées.

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Un bob chic et lumineux

Eva Longoria apparaît sur ses photos avec un bob net, pour un rendu chic et très actuel. Les mèches, légèrement ondulées, effleurent la mâchoire et structurent le visage tout en gardant une impression de légèreté. Cette longueur intermédiaire, ni trop courte ni trop longue, s’impose comme une option idéale pour celles qui souhaitent changer de tête sans perdre toute leur longueur.

Une robe jaune beurre pour danser entre deux prises

Dans la vidéo, Eva Longoria porte une robe longue jaune pastel à volants, ajustée, qui souligne sa silhouette tout en restant lumineuse et joyeuse. La teinte « jaune beurre » illumine son teint et s’accorde parfaitement avec son nouveau carré, créant un contraste doux entre couleur solaire et coupe structurée. On la voit esquisser quelques pas de danse avec le chorégraphe Gustavo Vargas, qui la fait tournoyer et la guide dans une ambiance détendue de coulisses.

En résumé, ce duo « carré court et robe colorée » traduit une Eva Longoria sûre d’elle à 50 ans. Son changement de coupe, largement commenté, est perçu comme un geste inspirant pour de nombreuses femmes qui souhaitent, elles aussi, adopter un style « plus affirmé ».