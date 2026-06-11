Hailey Bieber remet cet intemporel des années 2000 au goût du jour avec un look remarqué

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber confirme son statut de référente mode de sa génération. Sur une récente vidéo publiée sur Instagram, elle s’est mise en scène dans une silhouette minimaliste : un débardeur uni blanc associé à un pantalon taille basse, dans la plus pure tradition des années 2000. Une démonstration de style qui, sans surprise, a immédiatement séduit ses millions d’abonnés.

Le débardeur uni blanc, pilier intemporel des années 2000

Sur les images partagées, Hailey Bieber pose dans une pièce baignée d’une lumière douce, vêtue d’un débardeur uni blanc. Coupe droite à hauteur du buste, encolure rigoureusement horizontale, et deux fines bretelles qui suffisent à maintenir l’ensemble. La pièce est emblématique d’une époque précise.

Au début des années 2000, la « cami » (« camisole blanche » ou « débardeur blanc » = un haut sans manches blanc) s’est imposée comme l’un des piliers mode absolus popularisée à l’écran par l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Jennifer Aniston dans la série « Friends », par l’actrice et productrice américaine Sarah Jessica Parker, ou encore par la chanteuse américaine Britney Spears et la personnalité médiatique et femme d’affaires américaine Paris Hilton. Une pièce simple, mais qui résume à elle seule toute une décennie d’esthétique.

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Pantalon taille basse et ceinture noire : le combo Y2K parfait

C’est la combinaison avec le bas qui rend le look particulièrement référencé. Hailey Bieber a en effet associé son débardeur uni blanc à un pantalon blanc taille basse – détail iconique aussi des années 2000, banni des dressings pendant une décennie avant de revenir en force depuis 2022. Le tout est cinglé d’une ceinture noire fine, qui apporte juste ce qu’il faut de contraste graphique à la silhouette monochrome. L’équilibre fonctionne immédiatement.

Pourquoi le Y2K revient en force

Depuis plusieurs années, Hailey Bieber cultive un style résolument minimaliste, où la pièce basique réinventée occupe une place centrale. Et le retour en force des codes des années 2000 sur les podiums comme dans les vestiaires « off-duty » est, lui aussi, désormais bien documenté. Les défilés printemps-été 2026 ont ainsi multiplié les références : pantalons taille basse, ceintures fines, débardeurs simples, jeans très clairs. Une tendance générale qui colle parfaitement à l’esthétique d’Hailey Bieber.

Avec cette nouvelle apparition en débardeur uni blanc et pantalon taille basse, Hailey Bieber ne se contente ainsi pas de « rendre hommage aux années 2000 ». Elle confirme, surtout, que les classiques bien revisités restent les plus puissants. Une démonstration de style qui, à coup sûr, fera des émules tout l’été.