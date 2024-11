« Fille facile » et fière de l’être, Zahia répond sur ses tenues et on adore !

Zahia Dehar, connue pour son franc-parler et son style unique, a une fois de plus marqué les esprits lors de son passage sur Canal+. L’ancienne mannequin et créatrice de mode a livré un message puissant sur l’importance du respect envers les femmes, quelles que soient leurs tenues, et sur la nécessité de valoriser la douceur, tant chez les femmes que chez les hommes.

Une revendication pour le respect, sans compromis

Zahia a exprimé un point de vue clair et percutant : chaque femme mérite d’être respectée, qu’elle soit habillée de manière « conventionnelle » ou dans des tenues audacieuses. « Je veux qu’on respecte une femme à moitié nue et habillée en rose bonbon », a-t-elle déclaré. Par cette phrase, Zahia remet en question les jugements sociaux qui associent souvent l’apparence à la valeur ou à la moralité d’une personne.

Pour elle, le choix vestimentaire ne devrait jamais justifier un manque de considération ou une remise en cause de la dignité. En refusant de se conformer à des normes imposées, elle affirme son droit à l’expression personnelle et à une féminité libre et assumée.

« Je ne veux pas me rapprocher du masculin »

Zahia a également souligné qu’elle ne cherche pas à se conformer à des modèles masculins pour être respectée. « Je ne veux pas me rapprocher du masculin », a-t-elle expliqué, dénonçant l’idée selon laquelle adopter des comportements ou des codes vestimentaires « virils » serait nécessaire pour obtenir une reconnaissance équitable.

Cette réflexion met en lumière une pression sociale subtile mais persistante : les femmes, pour être prises au sérieux, sont souvent encouragées à atténuer leur féminité ou à adopter des caractéristiques traditionnellement masculines. Zahia revendique au contraire le droit d’exprimer pleinement sa douceur et sa féminité, sans compromis ni concessions.

Une critique des injonctions à la virilité

Zahia ne s’est pas arrêtée à la question du respect des femmes. Elle a également abordé le dénigrement de la douceur, y compris chez les hommes. « Je ne comprends pas pourquoi on dénigre la douceur, même chez les hommes », a-t-elle déclaré. Selon elle, beaucoup d’hommes se sentent contraints de pencher vers une virilité exacerbée, non pas par choix, mais par honte d’exprimer leur tendresse ou leur vulnérabilité.

En dénonçant ces injonctions, Zahia ouvre une réflexion sur les stéréotypes de genre qui enferment non seulement les femmes, mais aussi les hommes, dans des rôles rigides et limitants. La douceur, qu’elle soit féminine ou masculine, devrait être perçue comme une qualité, et non comme une faiblesse.

Une ode à l’authenticité et à la liberté d’être soi

Le discours de Zahia est une invitation à repenser les normes sociales et les jugements qui conditionnent nos perceptions. En revendiquant le droit à la douceur, à la féminité assumée, et au respect inconditionnel, elle ouvre la voie à une société plus inclusive et moins empreinte de préjugés.

Zahia Dehar, avec son style et ses mots, interpelle sur des questions essentielles de respect et d’égalité. Son message transcende les genres et les apparences, rappelant que chacun·e a le droit d’être soi-même, sans avoir à se conformer à des attentes ou à subir des jugements.