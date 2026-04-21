« Un miracle » : à 44 ans, Natalie Portman annonce être enceinte

C’est une nouvelle inattendue que Natalie Portman a partagée avec une profonde gratitude. L’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine attend son troisième enfant, et elle n’hésite pas à parler de « miracle ».

Une annonce surprenante

Comme d’autres de ses consoeurs à l’image de Julia Roberts et Halle Berry, Natalie Portman a fait l’expérience d’une grossesse tardive. Un phénomène qui ne relève plus de l’exception mais qui suscite toujours une vive émotion et qui agite le monde médiatique. C’est dans une interview accordée au magazine américain Harper’s Bazaar, que l’actrice a officialisé la nouvelle : elle attend un troisième enfant, le premier avec son nouveau compagnon, le musicien français Tanguy Destable. Natalie Portman, installée à Paris depuis plusieurs années, a choisi cet entretien pour partager à la fois sa joie et la complexité de ce moment.

« Un véritable privilège, un miracle »

L’actrice a exprimé sa reconnaissance avec beaucoup d’émotion : « Tanguy et moi sommes ravis. Je suis tellement reconnaissante. C’est un véritable privilège, un miracle. J’ai grandi en entendant combien il est difficile de tomber enceinte. Beaucoup de mes proches ont vécu des moments très difficiles, et je tiens à faire preuve de respect à leur égard ». Elle ajoute : « Sachant que c’est probablement la dernière fois, je chéris chaque instant ».

Une grossesse vécue avec sérénité

Natalie Portman est déjà mère d’Aleph, 14 ans, et Amalia, 9 ans, nés de son union avec le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Ce troisième enfant sera donc le premier qu’elle aura avec Tanguy Destable. Si à 40 ans, certaines femmes endurent déjà les effets de la pré-ménopause, d’autres ont la tête dans le berceau et redécouvrent les joies infinies de la maternité. À 44 ans, Natalie Portman garde cette mentalité solaire qui la caractérise si bien.

Elle aborde cette grossesse avec une forme de légèreté, voire de spiritualité, comme si elle était investie d’une nouvelle force. « J’ai plus d’énergie que je ne l’aurais cru », confie-t-elle, précisant entretenir son bien-être grâce à la natation. Elle évoque aussi une maturité différente : « Il y a une forme de gratitude qu’on ne comprend pas forcément quand on est plus jeune ». À travers son discours, qui trouve de nombreux échos, Natalie Portman insiste sur le côté unique de chaque grossesse.

Révélée à 12 ans dans « Léon » de Luc Besson, puis consacrée par « Star Wars » et « Black Swan » – qui lui a valu un Oscar -, Natalie Portman prépare également la sortie de « The Gallerist », prévue fin 2026. Entre Paris, le cinéma et cette nouvelle maternité, elle semble ainsi avoir trouvé l’équilibre qu’elle cherchait.