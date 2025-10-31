« La plus belle femme » : cette idole Coréenne affole ses fans avec un selfie

Léa Michel
@for_everyoung10/Instagram

Membre phare du girl group sud-coréen de K-pop IVE et ancienne star du girl group sud-coréen-japonais IZ*ONE, Jang Won-Young aka Wonyoung vient une nouvelle fois de couper le souffle à ses fans avec un selfie élégant, accompagné d’un carrousel de photos. Son visage « angélique », son regard captivant et son style subjuguent une communauté toujours plus fidèle et admirative.​

Un engouement mondial

Jang Won-Young, née à Séoul, est considérée comme l’une des icônes majeures de la génération MZ en Corée du Sud. Elle inspire fans et professionnels de la mode du monde entier. Sa récente publication se distingue par la simplicité et la grâce de ses selfies, déchaînant des vagues de compliments :​ « Wonyoung, tu es tellement jolie », « La plus belle femme », « Wonyoung, tu rayonnes littéralement chaque jour 🩷 merci d’être toi. Voir ton sourire rend tout meilleur ». Au fil des heures, son post s’est retrouvé partagé sur des forums et relayé par de nombreux comptes de fans à travers le monde, preuve de l’impact global de l’idole.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par 장원영 WONYOUNG (@for_everyoung10)

Un modèle pour une génération

Révélée à l’âge de 14 ans dans l’émission « Produce 48 », Wonyoung s’est illustrée en prenant la tête du groupe IZ*ONE avant de rejoindre IVE après la dissolution de ce dernier. Depuis, elle enchaîne les succès musicaux, les campagnes de mode avec des marques prestigieuses comme Dior et Miu Miu, et s’impose comme référence incontournable d’élégance et de modernité.​

L’aura d’une star en pleine ascension

Si Wonyoung séduit autant, c’est aussi grâce à sa personnalité solaire et authentique, que ses fans s’empressent de célébrer dans leurs messages. Fluide en coréen, anglais et japonais, elle se démarque également par sa capacité à fédérer une audience internationale. Plus qu’un simple visage de la K-pop, elle devient une muse pour toute une génération, incarnant l’inspiration, la confiance et le raffinement.​

À chaque selfie, chaque sourire partagé, Jang Won-Young aka Wonyoung continue un peut plus à conquérir le cœur de milliers de fans à travers le monde.​

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Je me fichais de rentrer dans mon jean » : Keira Knightley brise le tabou du post-partum

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Je me fichais de rentrer dans mon jean » : Keira Knightley brise le tabou du post-partum

L'actrice britannique Keira Knightley a adopté un discours inédit sur son corps après ses grossesses et sur les...

Ariana Grande abandonne ses cheveux blonds pour un retour très remarqué

L'auteure-compositrice-interprète américaine Ariana Grande a récemment surpris ses fans en revenant à sa couleur de cheveux d’origine :...

« Elle paraît si jeune » : à 44 ans, Jessica Alba enflamme la toile

L'actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba a récemment enflammé Instagram en publiant un carrousel de photos où...

À 35 ans, Jennifer Lawrence assume la chirurgie et son corps de maman

L'actrice et productrice américaine Jennifer Lawrence, célèbre pour ses rôles dans des franchises telles que "Hunger Games", accepte...

« Divine » : la beauté de cette chanteuse coréenne fascine

Jiwoo, membre du girl group sud-coréen NMIXX, est actuellement l'une des idoles sud-coréennes les plus commentées sur les...

En robe sculptante, cette athlète affiche sa silhouette

Suni Lee, la brillante gymnaste olympique et mannequin pour Sports Illustrated Swimsuit 2025 - un des plus importants...