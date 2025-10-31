« La plus belle femme » : cette idole Coréenne affole ses fans avec un selfie

Membre phare du girl group sud-coréen de K-pop IVE et ancienne star du girl group sud-coréen-japonais IZ*ONE, Jang Won-Young aka Wonyoung vient une nouvelle fois de couper le souffle à ses fans avec un selfie élégant, accompagné d’un carrousel de photos. Son visage « angélique », son regard captivant et son style subjuguent une communauté toujours plus fidèle et admirative.​

Un engouement mondial

Jang Won-Young, née à Séoul, est considérée comme l’une des icônes majeures de la génération MZ en Corée du Sud. Elle inspire fans et professionnels de la mode du monde entier. Sa récente publication se distingue par la simplicité et la grâce de ses selfies, déchaînant des vagues de compliments :​ « Wonyoung, tu es tellement jolie », « La plus belle femme », « Wonyoung, tu rayonnes littéralement chaque jour 🩷 merci d’être toi. Voir ton sourire rend tout meilleur ». Au fil des heures, son post s’est retrouvé partagé sur des forums et relayé par de nombreux comptes de fans à travers le monde, preuve de l’impact global de l’idole.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 장원영 WONYOUNG (@for_everyoung10)

Un modèle pour une génération

Révélée à l’âge de 14 ans dans l’émission « Produce 48 », Wonyoung s’est illustrée en prenant la tête du groupe IZ*ONE avant de rejoindre IVE après la dissolution de ce dernier. Depuis, elle enchaîne les succès musicaux, les campagnes de mode avec des marques prestigieuses comme Dior et Miu Miu, et s’impose comme référence incontournable d’élégance et de modernité.​

L’aura d’une star en pleine ascension

Si Wonyoung séduit autant, c’est aussi grâce à sa personnalité solaire et authentique, que ses fans s’empressent de célébrer dans leurs messages. Fluide en coréen, anglais et japonais, elle se démarque également par sa capacité à fédérer une audience internationale. Plus qu’un simple visage de la K-pop, elle devient une muse pour toute une génération, incarnant l’inspiration, la confiance et le raffinement.​

À chaque selfie, chaque sourire partagé, Jang Won-Young aka Wonyoung continue un peut plus à conquérir le cœur de milliers de fans à travers le monde.​