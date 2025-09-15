« C’est inapproprié » : Heidi Klum pose avec sa fille et fait polémique

Une campagne réunissant Heidi Klum et sa fille Leni continue de faire couler beaucoup d’encre, plusieurs mois après sa diffusion. La célèbre mannequin, animatrice et actrice germano-américaine, aujourd’hui âgée de 52 ans, et sa fille Leni Klum de 21 ans ont posé ensemble pour une marque italienne, dans une série de clichés qui ont déclenché une avalanche de commentaires en ligne. Si certaines personnes saluent une complicité mère-fille affichée fièrement, d’autres dénoncent une campagne « inappropriée ».

Une campagne glamour… et controversée

Les images, publiées à la fois sur les comptes Instagram de Heidi et de Leni, présentent les deux femmes dans des parures coordonnées, entre dentelle noire, satin et teintes pastel. Si le shooting reste esthétique et professionnel, le fait que mère et fille posent ensemble en tenue légère a surpris, voire choqué une partie du public.

Les critiques les plus virulentes reprochent à la campagne de brouiller les frontières entre vie familiale et sexualisation. Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux évoquent un « malaise » face à cette mise en scène de l’intimité entre une mère et sa fille, dans un cadre commercial. L’expression « c’est inapproprié » revient régulièrement dans les discussions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Intimissimi (@intimissimi)

Leni Klum répond aux critiques

Face à cette vague de réactions, Leni Klum a pris la parole, notamment dans un entretien publié le 11 mars 2025 dans le magazine Glamour Germany. Consciente de la controverse, la jeune femme y partage sa manière d’aborder la situation : « J’essaie toujours de me rappeler que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu’un pour ne pas l’aimer. Tu ne peux pas le contrôler, et tu ne peux pas te concentrer uniquement sur le négatif ».

Elle souligne également que les commentaires en ligne peuvent facilement devenir pesants, surtout quand on est active sur les réseaux sociaux. « Mais il y a tellement plus de réactions positives », ajoute-t-elle. « Oh, et la plupart des commentaires sont en allemand, et je ne comprends pas vraiment tout… Ça aide aussi, bien sûr », a-t-elle conclu avec humour.

Une tradition familiale dans la mode

Ce n’est pas la première fois que la famille Klum collabore avec la marque. La grand-mère de Leni, Erna Klum, a elle aussi participé à une version « plus sobre » de la campagne. Le message semblait clair : mettre en avant trois générations de femmes, chacune à sa manière.

Quant à Heidi Klum, elle a déclaré sur Instagram avoir eu « beaucoup de plaisir » à partager cette expérience avec sa fille. Leni, de son côté, a déjà une carrière de mannequin bien lancée. En janvier 2025, c’est son frère Henry qui a fait ses débuts sur le podium lors de la Haute Couture à Paris, laissant entendre que le mannequinat devient peu à peu une affaire de famille.

Une question d’interprétation culturelle ?

Dans une partie du public, notamment en Allemagne et aux États-Unis, certaines personnes soulignent que cette campagne heurte des sensibilités culturelles différentes. Ce qui est perçu comme artistique ou complice par certaines personnes peut apparaître comme déplacé pour d’autres. La sexualisation potentielle des corps, même dans un contexte professionnel, demeure un sujet sensible, notamment lorsque la sphère familiale est mise en scène.

D’autres rappellent que les campagnes impliquant des mannequins célèbres ne sont pas nouvelles, et que poser avec un parent ou un proche dans ce cadre n’est pas nécessairement problématique.

Au final, la campagne mettant en scène Heidi et Leni Klum illustre la complexité des débats autour de l’image, de la famille et de la mode. Entre démarche artistique affichée, complicité revendiquée et perceptions divergentes, elle soulève des interrogations sur la frontière entre expression créative et provocation. Plus qu’un simple shooting glamour, cette polémique rappelle que l’interprétation des images reste profondément subjective et révélatrice des sensibilités de chaque personne.