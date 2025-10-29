Jugée « méconnaissable », les photos de cette ex-idole Coréenne font réagir

La chanteuse et actrice sud-coréenne Choa, ex-membre du populaire girl group sud-coréen de K-pop AOA, fait de nouveau la une des médias et des réseaux sociaux à la suite de sa récente réapparition sur Instagram. Trois mois après son dernier post, Choa a surpris ses fans en dévoilant une série de selfies marquant un changement physique saisissant, suscitant aussi bien des compliments que des spéculations sur d’éventuelles chirurgies esthétiques.​

Un retour sous les projecteurs

Park Choa, connue sous le nom de Choa, a récemment publié des photos issues d’un tournage pour sa chaîne YouTube, où elle arbore désormais une chevelure brun foncé, rompant avec son look signature aux cheveux blonds et plus clairs qui l’avaient rendue célèbre à ses débuts avec AOA.

Les réactions ne se sont pas faites attendre : certains internautes et célébrités, comme la chanteuse et actrice sud-coréenne Lee Ji Hye ou l’actrice sud-coréenne Nam Jihyun, ont salué « sa beauté renouvelée », d’autres allant jusqu’à la trouver « méconnaissable » ou à se demander si l’artiste avait eu recours à des interventions esthétiques.​

Entre éloges et critiques

Parmi les commentaires dithyrambiques déposés sous ses publications, on retrouve : « Si jolie ! », « Choa devient de plus en plus belle au fil du temps » ou encore « Notre plus jolie fille ! ». Toutefois, le changement n’a pas fait l’unanimité. Des voix se sont élevées, évoquant leur regret de voir « ces célébrités changer les traits qui faisaient tout leur charme » ou la comparant à des personnages d’animation, tout en rappelant qu’ils ne l’auraient pas reconnue sans le nom accolé aux photos.​

Une figure en constante évolution

La chanteuse et actrice sud-coréenne Choa reste néanmoins une artiste très respectée, sincère sur son parcours. Elle a quitté AOA en 2017, évoquant le burn-out et la quête d’un nouveau bonheur loin de la pression de l’industrie musicale. Après une longue pause, elle a rouvert un dialogue avec ses fans via YouTube et d’autres projets personnels, révélant une maturité et un courage qui continuent d’inspirer et de susciter la discussion sur l’évolution des idoles en Corée du Sud.​

Le retour de la chanteuse et actrice sud-coréenne Park Choa (Choa), témoigne ainsi du difficile équilibre entre injonctions à la nouveauté et fidélité à son identité dans l’univers K-pop, une industrie où l’image publique reste intensément scrutée et débattue.