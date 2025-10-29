Jugée « méconnaissable », les photos de cette ex-idole Coréenne font réagir

Léa Michel
@queenchoa_/Instagram

La chanteuse et actrice sud-coréenne Choa, ex-membre du populaire girl group sud-coréen de K-pop AOA, fait de nouveau la une des médias et des réseaux sociaux à la suite de sa récente réapparition sur Instagram. Trois mois après son dernier post, Choa a surpris ses fans en dévoilant une série de selfies marquant un changement physique saisissant, suscitant aussi bien des compliments que des spéculations sur d’éventuelles chirurgies esthétiques.​

Un retour sous les projecteurs

Park Choa, connue sous le nom de Choa, a récemment publié des photos issues d’un tournage pour sa chaîne YouTube, où elle arbore désormais une chevelure brun foncé, rompant avec son look signature aux cheveux blonds et plus clairs qui l’avaient rendue célèbre à ses débuts avec AOA.

Les réactions ne se sont pas faites attendre : certains internautes et célébrités, comme la chanteuse et actrice sud-coréenne Lee Ji Hye ou l’actrice sud-coréenne Nam Jihyun, ont salué « sa beauté renouvelée », d’autres allant jusqu’à la trouver « méconnaissable » ou à se demander si l’artiste avait eu recours à des interventions esthétiques.​

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 박초아 (@queenchoa_)

Entre éloges et critiques

Parmi les commentaires dithyrambiques déposés sous ses publications, on retrouve : « Si jolie ! », « Choa devient de plus en plus belle au fil du temps » ou encore « Notre plus jolie fille ! ». Toutefois, le changement n’a pas fait l’unanimité. Des voix se sont élevées, évoquant leur regret de voir « ces célébrités changer les traits qui faisaient tout leur charme » ou la comparant à des personnages d’animation, tout en rappelant qu’ils ne l’auraient pas reconnue sans le nom accolé aux photos.​

Une figure en constante évolution

La chanteuse et actrice sud-coréenne Choa reste néanmoins une artiste très respectée, sincère sur son parcours. Elle a quitté AOA en 2017, évoquant le burn-out et la quête d’un nouveau bonheur loin de la pression de l’industrie musicale. Après une longue pause, elle a rouvert un dialogue avec ses fans via YouTube et d’autres projets personnels, révélant une maturité et un courage qui continuent d’inspirer et de susciter la discussion sur l’évolution des idoles en Corée du Sud.​

Le retour de la chanteuse et actrice sud-coréenne Park Choa (Choa), témoigne ainsi du difficile équilibre entre injonctions à la nouveauté et fidélité à son identité dans l’univers K-pop, une industrie où l’image publique reste intensément scrutée et débattue.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Transgenre ? » : Hailey Bieber répond aux rumeurs en vidéo aux haters
Article suivant
Victime de grossophobie, Nelly Furtado met fin à sa tournée

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

En robe satinée, Kate Hudson réinvente le glamour « à l’ancienne »

L'actrice et productrice américaine Kate Hudson a récemment ébloui le tapis rouge lors de la première mondiale du...

Victime de grossophobie, Nelly Furtado met fin à sa tournée

Nelly Furtado a récemment annoncé mettre fin à sa tournée, secouant ses fans et le monde de la...

« Transgenre ? » : Hailey Bieber répond aux rumeurs en vidéo aux haters

Depuis quelques temps, la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber fait face à des rumeurs absurdes la disant...

En combinaison rouge, Paris Hilton recrée un look mythique de Britney Spears

Paris Hilton a embrasé la tendance Halloween 2025 en rendant hommage à son amie proche Britney Spears, incarnant...

« C’est magnifique » : les internautes hallucinent devant le nouveau look de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney continue d’étonner : à l’avant-première du film « Christy », l’actrice révélée par "Euphoria" a fait sensation...

En corset gothique, Megan Fox (39 ans) fait sensation

L'actrice et mannequin américaine Megan Fox a récemment créé l’événement lors d’une rare sortie publique à Los Angeles....