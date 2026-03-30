Dans un corset rouge, Christina Aguilera affirme son style sur scène

Anaëlle G.
@xtina / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Christina Aguilera a une nouvelle fois retenu l’attention grâce à son choix stylistique lors du Sips & Sounds Music Fest à Austin. Connue pour ses looks scéniques affirmés, elle est apparue dans un corset rouge en cuir, confirmant son goût pour les silhouettes structurées et expressives lors de ses performances.

Une tenue marquante lors du Sips & Sounds Music Fest

Le vêtement, conçu dans un cuir embossé effet serpent, se distinguait par une coupe ajustée mettant en valeur la silhouette de Christina Aguilera. Le corset présentait un laçage traditionnel à la taille ainsi que des bonnets structurés, créant un équilibre entre esthétique classique et modernité.

Une silhouette pensée dans les moindres détails

Pour compléter cette tenue, Christina Aguilera portait des gants d’opéra en cuir marron ainsi que des cuissardes assorties. Des collants résille couleur chair apportaient une continuité visuelle, renforçant l’harmonie de l’ensemble. La chanteuse a également opté pour une coiffure volumineuse avec une raie sur le côté, tandis que certaines images la montrent portant des lunettes étroites, ajoutant une touche contemporaine au look.

Ce choix vestimentaire s’inscrit dans la continuité de l’image scénique développée par Christina Aguilera au fil de sa carrière, où la mode occupe une place importante dans la construction de son identité artistique.

 

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La mode comme prolongement de la performance

Sur scène, le stylisme constitue souvent un élément essentiel de l’expérience visuelle proposée au public. Les artistes utilisent régulièrement la mode pour renforcer l’impact de leur performance, exprimer une esthétique particulière ou souligner l’univers musical qu’ils souhaitent transmettre. Dans ce contexte, le corset rouge porté par Christina Aguilera illustre une volonté de créer une présence visuelle forte, en cohérence avec l’énergie de l’événement musical.

Avec cette tenue en cuir rouge, Christina Aguilera confirme ainsi son attrait pour les looks scéniques marquants, mêlant références classiques et éléments contemporains. Ce choix stylistique témoigne de l’importance de l’image dans l’univers musical, où la mode participe pleinement à l’expression artistique.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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