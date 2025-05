Scène surréaliste à Cannes : un animal géant invité inattendu sur le tapis rouge

Le Festival de Cannes est connu pour ses surprises et ses mises en scène spectaculaires. Cette année, un invité inattendu a littéralement volé la vedette aux stars du grand écran : un (faux) condor est apparu sur le tapis rouge, suscitant étonnement, rires et applaudissements.

Un condor sur la Croisette

Le 18 mai 2025, en plein cœur du week-end cannois, les photographes et festivaliers ont vu surgir une silhouette improbable sur les marches du Palais des festivals : un oiseau géant, ailes déployées, avançant fièrement au milieu des célébrités.

Pas de panique : il ne s’agissait pas d’un véritable condor, mais d’un costume spectaculaire porté par un performeur accompagnant l’acteur français Raphaël Quenard. L’acteur, habitué des projets atypiques, venait défendre le documentaire « I Love Peru », un film engagé coréalisé avec Hugo David, qui rend hommage à la richesse culturelle et environnementale du pays sud-américain.

#cannes2025 #festivaldecannes ♬ son original – nice_matin @nice_matin Raphaël Quenard et Hugo David ont traversé la Croisette avec un condor jusqu’au Palais des festivals. Accompagnés de Michel Hazanavicius et François Civil ils sont venus présenter le film I love Peru dans la catégorie Cannes Classics. #cannes

Un hommage visuel à la culture andine

Le condor, emblème mythique des Andes, incarne la liberté, la sagesse et le lien entre le ciel et la terre dans les cultures indigènes d’Amérique du Sud. En le faisant défiler sur le tapis rouge, les réalisateurs ont ainsi voulu marquer les esprits tout en lançant un message clair : protéger la biodiversité, c’est aussi préserver un héritage culturel.

Dans « I Love Peru », le condor devient un fil conducteur narratif. Le documentaire explore les menaces qui pèsent sur l’écosystème andin, les communautés rurales et les espèces emblématiques comme le condor des Andes, aujourd’hui en voie de disparition. Cette apparition spectaculaire à Cannes a donc permis d’enraciner cette démarche militante dans un geste artistique fort.

Une mise en scène qui a enflammé les réseaux

L’arrivée de l’oiseau géant n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Sur TikTok, Instagram et X (ex-Twitter), les vidéos de la scène se sont multipliées en quelques heures, générant des milliers de réactions.

Entre humour et fascination, les commentaires n’ont pas manqué : « Cannes ou Jurassic Park ? », « Le condor, nouvelle égérie du festival », ou encore « Il a plus de style que certaines stars ». Un buzz inattendu, mais parfaitement orchestré, qui a attiré l’attention bien au-delà du cercle des cinéphiles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Pacte (@le_pacte_officiel)

Cannes, terrain de créativité et d’engagement

Si le tapis rouge de Cannes a déjà vu passer des tenues extravagantes, des happenings artistiques et même des manifestations politiques, l’arrivée d’un animal géant reste un moment à part. Ce type d’apparition rappelle que le cinéma est aussi une scène pour exprimer des causes, sensibiliser, créer la surprise et bousculer les habitudes.

En mêlant engagement environnemental, culture visuelle et performance artistique, Raphaël Quenard et son équipe ont su utiliser les codes du festival à leur avantage, dans une démarche à la fois ludique et consciente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lipsum Productions (@lipsumproductions)

Cette apparition insolite sur la Croisette restera sans doute l’un des moments les plus mémorables de cette édition 2025. En invitant symboliquement un condor sur le tapis rouge, « I Love Peru » a réussi à captiver l’attention, tout en défendant un message fort sur la protection de la nature et des cultures menacées. Une belle preuve que Cannes, au-delà du glamour, reste un lieu où l’imagination et la cause écologique peuvent marcher… ou voler, main dans la main.