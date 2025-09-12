À 59 ans, Salma Hayek fait sensation dans une robe noire ultra glamour

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise est récemment apparue resplendissante lors du gala « Caring for Women » de la fondation Kering, incarnant la quintessence de l’élégance en robe sans bretelles et mise en beauté sophistiquée.

Une allure sculpturale signée Balenciaga

Pour l’événement caritatif new-yorkais, Salma Hayek a choisi une robe noire Balenciaga cintrée, sublimant son corps. La queue-de-cheval XXL soulignait son visage, tandis qu’un maquillage lumineux complétait ce look glamour à souhait.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par COMPLEX (@complex)

Icône glamour et source d’inspiration

Habituée des tenues spectaculaires, l’actrice impressionne régulièrement sur les tapis rouges et les réseaux sociaux : entre ses shoots en 2 pièces, couvertures virales et vidéos, Salma Hayek affiche fièrement ses 59 ans avec une allure inspirante, prônant confiance et acceptation de soi.

Un engagement salué

Présente pour soutenir la lutte contre les violences sexistes à travers la fondation Kering, Salma Hayek allie glamour et engagement, confirmant le respect et l’admiration du public lors de cette soirée qui réunit les plus grandes célébrités.

En résumé, Salma Hayek incarne avec éclat une allure affirmée et intemporelle, démontrant que l’élégance et l’audace transcendent les âges.

