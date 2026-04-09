Dans une robe satinée chocolat, Zendaya revisite l’élégance des années 1990

Pour l’avant-première de la saison 3 de la série « Euphoria » à Los Angeles, l’actrice Zendaya a une nouvelle fois confirmé son statut d’icône mode. Après sept années passées à incarner Rue dans la série HBO, elle a fait ses adieux au programme dans une silhouette mêlant minimalisme contemporain et références aux années 1990.

Une robe couture satinée aux influences nineties

L’événement, organisé au TCL Chinese Theatre, a réuni l’ensemble du casting de la série à succès. Pour cette occasion symbolique, Zendaya a opté pour une robe qui s’inscrit dans la continuité de ses choix stylistiques marquants lors des précédentes premières du show. Stylisée par Law Roach, fidèle collaborateur de la star, Zendaya portait une robe longue en satin couleur chocolat. Issue de la dernière collection haute couture de la maison, la création se distingue par une silhouette colonne élégante et un col halter haut, rappelant certaines silhouettes emblématiques des années 1990.

Si la coupe semble minimaliste au premier regard, plusieurs détails viennent enrichir l’ensemble. Le dos nu apporte une dimension sensuelle tandis qu’une traîne délicatement drapée souligne l’allure fluide de la robe. L’équilibre entre sobriété et sophistication permet à la pièce d’évoquer l’élégance classique des tapis rouges tout en conservant une modernité affirmée. Cette esthétique épurée correspond aux inspirations récurrentes du duo Zendaya/Law Roach, souvent influencées par l’héritage mode des décennies passées.

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Des accessoires raffinés pour une silhouette harmonieuse

Pour compléter la tenue, Zendaya a choisi une paire d’escarpins pointus en satin assortis, également signés Ashi Studio. Ce type de chaussure figure régulièrement parmi les incontournables de ses apparitions publiques. La touche lumineuse est apportée par des bijoux en or blanc et diamants. Des créoles scintillantes et une bague assortie viennent illuminer la palette de tons neutres, créant un contraste subtil avec la profondeur du brun chocolat. L’ensemble démontre une nouvelle fois la maîtrise stylistique de l’actrice, capable de transformer une silhouette minimaliste en moment mode mémorable.

Une évolution stylistique cohérente au fil des saisons

Les choix vestimentaires de Zendaya lors des avant-premières de la série « Euphoria » témoignent d’une évolution stylistique réfléchie. En 2019, elle apparaissait dans une mini-robe blanche Nina Ricci, tandis que la première de la saison 2 mettait en avant une robe Valentino d’archives datant de 1992. Avec cette robe satinée sombre, l’actrice poursuit donc son exploration des tons neutres, tout en adoptant une esthétique plus mature. Ce choix pourrait également faire écho à l’évolution narrative de son personnage Rue, qui lui a valu deux Emmy Awards en 2020 et 2022.

Avec cette robe satinée chocolat, Zendaya démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à conjuguer élégance intemporelle et modernité. Son apparition à l’avant-première de la saison 3 de la série « Euphoria » illustre la force du minimalisme maîtrisé et confirme son influence durable sur les tendances du tapis rouge.