À 47 ans, Kourtney Kardashian surprend avec ce look « gothique » revisité

Pour ses 47 ans, Kourtney Kardashian a surpris ses fans avec une apparition stylistique éloignée de son esthétique habituelle. Partagée sur Instagram, sa tenue d’anniversaire a rapidement attiré l’attention, mêlant influences Y2K et codes gothiques revisités.

Un look entre gothique, Y2K et esprit rock

La tenue de Kourtney Kardashian se compose d’une mini-robe noire aux détails en dentelle, associée à une cardigan en maille aux accents texturés. L’ensemble évoque une esthétique « girly-goth » modernisée, typique d’un retour affirmé aux codes des années 2000. Kourtney Kardashian a complété ce look avec des pièces fortes : un long manteau imprimé leopard, des bottes noires montantes et des lunettes de soleil oversize.

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Des accessoires au message plus affirmé

Les accessoires apportent une dimension symbolique. On retrouve notamment un collier argenté imposant orné d’un pendentif en forme de crâne, renforçant l’univers rock et légèrement underground de la tenue. Ce choix stylistique s’inscrit dans une tendance plus large où les célébrités revisitent les codes gothiques en les mêlant à des pièces luxueuses et contemporaines.

Une esthétique entre image personnelle et tendance mode

Connue pour ses choix mode souvent influencés par une esthétique minimaliste ces dernières années, Kourtney Kardashian surprend ici par un retour à un style plus expressif. Ce virage ponctuel illustre la liberté croissante des personnalités publiques à explorer différents univers stylistiques, sans se limiter à une seule identité visuelle.

Avec ce look « gothique » revisité pour son anniversaire, Kourtney Kardashian confirme ainsi sa capacité à jouer avec les codes de la mode. Entre nostalgie Y2K, influences rock et touches contemporaines, elle signe une apparition qui a marqué les esprits et relancé l’intérêt pour une esthétique glam-rock.