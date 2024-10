L’actrice Rebel Wilson a épousé sa compagne : leurs robes de mariée vont vous couper le souffle !

Un événement romantique a fait vibrer l’Italie, le 28 septembre 2024 : l’actrice Rebel Wilson a épousé sa compagne, la créatrice de mode Ramona Agruma, dans un cadre à couper le souffle en Sardaigne. Préparez-vous à plonger dans l’univers scintillant de ce mariage de rêve, où les robes de mariée, d’une beauté éblouissante, ont laissé les invité.e.s sans voix.

Une cérémonie de rêve en Sardaigne

Rebel Wilson, connue pour son humour pétillant et son charisme indéniable, a pris tout le monde par surprise en annonçant sa relation avec Ramona Agruma au début de l’été 2022. Dans un post émouvant sur Instagram, elle a déclaré : « Je pensais que je cherchais un prince Disney… mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin depuis tout ce temps, c’était d’une princesse« . Cette déclaration sincère a fait fondre le cœur de nombreux.ses fans, et la magie de leur amour ne fait que s’intensifier. Ensemble, elles ont depuis formé une petite famille en accueillant une adorable petite fille, ajoutant une touche de bonheur à leur histoire.

Le choix de la Sardaigne pour leur mariage est tout simplement parfait. La Costa Smeralda, réputée pour ses paysages à couper le souffle, ses plages idylliques et son ambiance luxueuse, a servi de toile de fond à ce jour spécial. La cérémonie s’est déroulée à l’hôtel Cala di Volpe, un lieu prisé des célébrités, où le sable doré et les eaux turquoise créent une atmosphère romantique et intime. D’après les informations du média People, environ 60 invité.e.s, trié.e.s sur le volet, étaient présent.e.s pour célébrer l’union des deux femmes.

Les robes de mariée qui volent la vedette

Ce qui a vraiment captivé l’attention des médias et des fans, ce sont les robes de mariée éblouissantes que Rebel et Ramona ont choisies pour ce jour exceptionnel. Sur la photo partagée simultanément sur le compte Instagram de Rebel Wilson et Ramona Agruma, on voit les deux mariées dans des créations somptueuses qui reflètent leur personnalité et leur amour.

Rebel Wilson a choisi une robe qui allie élégance et modernité. Sa robe, ornée d’une traîne majestueuse, était tout simplement époustouflante. Dans une autre photo partagée en story Instagram, elle se tient seule, mettant en avant la longue traîne de sa robe, tandis que son regard pétillant en dit long sur son bonheur. Son bouquet de fleurs fraîches blanches est tout aussi élégant. Ramona Agruma a également opté pour une sublime robe blanche, mettant en avant ses épaules avec grâce.

Des vœux et des célébrités au rendez-vous

Les internautes, ému.e.s par tant de beauté et d’amour en une seule photo, n’ont pas manqué de commenter la photo avec des messages d’encouragement et de félicitations. « Vous êtes toutes les deux magnifiques, je vous souhaite une vie pleine de joie ! », a par exemple commenté une internaute. D’autres, comme ‘acteur et humoriste américain Adam Devine et la danseuse Brittany Hockley, ont également exprimé leur enthousiasme, contribuant à faire de cette journée un événement marquant sur les réseaux sociaux.

Le mariage de Rebel Wilson et Ramona Agruma est une célébration de l’amour, de la diversité et de la force des relations. Leur parcours ensemble, jalonné de rires, de complicité et d’amour inconditionnel, inspire. En choisissant de s’unir sous le soleil éclatant de la Sardaigne, les mariées ont prouvé que l’amour peut briller dans les moments les plus simples, et que chaque histoire d’amour mérite d’être célébrée de manière grandiose.

Alors que Rebel Wilson et Ramona Agruma commencent ce nouveau chapitre de leur vie ensemble, nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. Que leur amour continue de fleurir, tout comme les magnifiques bouquets qu’elles ont tenus le jour de leur mariage. Félicitations aux deux mariées ! Que leur vie soit remplie de rires, d’aventures et de moments inoubliables.