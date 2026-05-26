« Une silhouette tonique » : Lalisa Manobal fait sensation dans un look sporty rétro

Julia P.
@lalalalisa_m / Instagram

La danseuse, rappeuse et actrice thaïlandaise Lalisa Manobal (Lisa) membre du groupe BLACKPINK, a fait sensation avec un look résolument sportif et rétro, dévoilé à l’occasion de la sortie de son nouveau single dédié à la Coupe du monde de football 2026. Elle y arbore une tenue colorée d’inspiration athlétique, qui a immédiatement séduit ses abonnés.

Un look sporty rétro éclatant

Au cœur de cette apparition, une tenue sportive aux couleurs vives et contrastées. Lalisa Manobal (Lisa) porte un haut court jaune, orné de l’inscription « PB » en bleu, qu’elle associe à un short bleu brillant marqué d’une étoile jaune. Des chaussettes hautes bleues et des baskets blanches viennent compléter cette silhouette dynamique, tandis que des poignets-éponge blancs renforcent l’esprit athlétique de l’ensemble. Cette palette bleu et jaune, énergique et joyeuse, s’inscrit parfaitement dans l’univers sportif et festif de sa nouvelle collaboration musicale.

Cette apparition a d’ailleurs immédiatement séduit ses abonnés, avec de nombreux commentaires enthousiastes, dont l’expression qui revient souvent : « une silhouette tonique ». Cela dit, ce type de formulation rappelle aussi une tendance récurrente à réduire l’appréciation d’une femme à des critères corporels, même sous couvert de compliment. Derrière ce qui est présenté comme une valorisation, se glisse parfois une injonction implicite à correspondre à des standards physiques perçus comme idéaux.

Une telle lecture mérite d’être nuancée : la beauté ne devrait pas être conditionnée à une « silhouette tonique » ou à un quelconque modèle corporel. Chaque corps est légitime tel qu’il est, et l’appréciation d’une personne – ici d’une artiste, Lalisa Manobal (Lisa) – peut aussi se concentrer sur son énergie, sa présence scénique et son expression artistique, plutôt que sur son apparence physique.

Une esthétique cheerleader

Le look puise directement dans l’imaginaire des pom-pom girls et du sport américain des années passées, dans une réinterprétation moderne et pleine de peps. Les cheveux coiffés en couettes, agrémentés d’une frange, accentuent cette esthétique rétro et juvénile. Tout sourire, bras levés, Lalisa Manobal (Lisa) incarne une énergie communicative qui colle parfaitement à l’ambiance de la compétition sportive. Ce parti pris stylistique illustre la capacité de l’artiste à se réinventer au gré de ses projets.

 

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Un clip pour la Coupe du monde 2026

Cette tenue a été dévoilée dans le cadre du clip de « Goals », l’une des chansons officielles de la Coupe du monde de football 2026, sortie le 21 mai 2026. Pour ce titre, Lisa s’est associée à la star brésilienne Anitta et au chanteur nigérian Rema, dans une collaboration mêlant K-pop, pop latine et afrobeats. Le morceau, qui figure sur l’album officiel de la compétition, sera interprété lors de l’une des cérémonies d’ouverture, prévue le 12 juin à Los Angeles. Une consécration pour Lalisa Manobal (Lisa), dont le rayonnement international ne cesse de croître.

Avec ce look sporty rétro plein d’énergie, Lalisa Manobal (Lisa) confirme ainsi son statut d’icône mode et musicale. Une apparition colorée parfaitement en phase avec l’esprit festif de la Coupe du monde 2026.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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