Visée par des commentaires sur son corps, l’actrice Mindy Kaling répond aux critiques

L’actrice, scénariste et productrice américaine, d’origine indienne, Mindy Kaling s’est confiée dans une récente interview accordée au magazine Bustle, sur les nombreux commentaires que suscite son apparence sur les réseaux sociaux. Régulièrement scrutée et critiquée en ligne, elle a livré une réponse, à la fois lucide et apaisée, qui interroge le rapport du public au corps des personnalités. Une prise de parole qui met en lumière la pression constante exercée sur les femmes exposées médiatiquement.

Une réponse nuancée aux critiques

Mindy Kaling a choisi une approche mesurée, allant jusqu’à reconnaître une certaine compréhension du phénomène. « Ce n’est parfois pas agréable quand l’un de vos acteurs préférés change physiquement. Vous avez une image de ce qu’il était lorsque vous vous êtes attaché à lui », a-t-elle expliqué. Et d’ajouter : « Bien sûr, ce n’est jamais une joie d’être scrutée, mais je le comprends vraiment, en tant que personne qui consomme de la pop culture ». Une analyse qui témoigne d’un recul rare face à la critique.

Une démarche motivée par la santé

L’actrice a tenu à rappeler que ses choix personnels relevaient avant tout de préoccupations de santé. Elle a évoqué le souhait de préserver sa longévité, notamment pour ses enfants, et de prévenir certaines pathologies présentes dans son histoire familiale. « Plus jeune, je pensais à mon apparence pour des raisons d’esthétique. Aujourd’hui, ma motivation est liée à ma santé », a-t-elle confié. Une mise au point qui recentre le débat sur son bien-être, loin des injonctions esthétiques extérieures.

Un recul face au regard des autres

Mindy Kaling n’en est pas à sa première prise de parole sur le sujet. Dès 2023, elle confiait ne pas accorder trop d’attention aux commentaires sur son corps : « Je sais que les gens s’intéressent beaucoup à mon corps, et parfois c’est juste un peu trop, alors j’essaie de ne pas trop m’en préoccuper ». Une posture de « distance saine » qui lui permet de préserver son équilibre face à une attention parfois envahissante.

À travers cette prise de parole, Mindy Kaling rappelle ainsi l’importance de respecter les choix personnels de chacun et de mettre fin aux commentaires non sollicités sur le corps d’autrui. Un message de bon sens, qui résonne bien au-delà de son cas particulier.