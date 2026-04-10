À 58 ans, Pamela Anderson surprend avec un brushing volumineux qui fait débat

Lors des Fashion Trust U.S. Awards 2026 à Los Angeles, Pamela Anderson a attiré l’attention avec une « transformation » capillaire. Connue pour ses ondulations romantiques emblématiques, l’actrice de « The Naked Gun » a choisi cette fois un brushing volumineux à l’inspiration rétro, confirmant son goût pour le renouvellement stylistique.

Un brushing rétro inspiré des années 1970

Pamela Anderson ne cesse d’expérimenter avec son image, alternant coupes, couleurs et textures au fil de ses apparitions publiques. Ce nouveau look s’inscrit dans une série de changements capillaires récents, témoignant de son approche libre et affirmée de la beauté. Pour l’événement, Pamela Anderson portait un brushing structuré avec un volume marqué et des mèches dégradées. La coiffure se distinguait par une frange rideau, un détail emblématique des années 1970, évoquant l’esthétique rétro souvent associée à l’actrice Goldie Hawn.

Cette silhouette capillaire contraste avec les boucles souples que Pamela Anderson arborait récemment, notamment un carré ondulé romantique. Ce brushing volumineux était accompagnée d’une robe chemise structurée dans une teinte mauve, agrémentée de détails floraux argentés. Côté maquillage, Pamela Anderson est restée fidèle à son esthétique naturelle avec un teint lumineux et une touche de rose sur les lèvres.

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Une évolution capillaire affichée fièrement

Ces derniers mois, Pamela Anderson a multiplié les expérimentations capillaires. Elle a notamment exploré différentes longueurs, du shag au mulet revisité, ainsi que des variations de couleurs, du blond au roux, en passant par une mèche rosée. Toujours en quête de renouveau, elle joue également avec les textures, alternant entre des coiffures lisses et des effets plus naturels, presque décoiffés. Cette audace stylistique s’inscrit dans une volonté affirmée de réinventer son image, tout en restant fidèle à son aura iconique des années 90.

Sur les réseaux sociaux, un look qui divise

Comme souvent lorsqu’une personnalité adopte un style inattendu, la nouvelle coiffure de Pamela Anderson a malheureusement suscité de nombreuses réactions en ligne. Certains internautes ont exprimé leur préférence pour ses boucles emblématiques, écrivant par exemple : « je préfère bouclé ». D’autres commentaires saluent au contraire cette évolution, estimant que le look apporte une touche de modernité : « moi j’adore, c’est frais ». Quelques utilisateurs se montrent plus sceptiques quant à la technique du coiffage, déclarant : « on ne dirait pas un blowout ».

Au-delà de ces avis, il est important de rappeler que l’apparence d’une personne – qu’il s’agisse de sa coiffure ou de son corps – n’a pas vocation à être soumise au jugement permanent. Qu’elle plaise ou non importe finalement peu : ce choix capillaire appartient avant tout à Pamela Anderson elle-même, et reflète sa liberté de se réinventer selon ses envies.

Avec ce brushing volumineux aux accents seventies, Pamela Anderson confirme ainsi sa volonté d’explorer de nouvelles facettes de son image. Ce changement capillaire démontre une nouvelle fois l’influence durable de l’actrice sur les tendances beauté et son attachement à une approche libre du style.