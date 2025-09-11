« Elle est tellement musclée » : Rei Ami surprend avec son corps sculpté

Lors des MTV Video Music Awards 2025, la chanteuse et rappeuse Rei Ami a littéralement volé la vedette sur le tapis rouge… sans même chercher à le faire. Membre du trio vocal du film « KPop Demon Hunters », elle est apparue dans une tenue noire qui a mis en valeur un détail physique qui n’a échappé à personne : ses jambes musclées.

Un look qui en dit long

Rei Ami portait un crop top noir, une mini-jupe à franges agrémentée d’une ceinture épaisse, et une écharpe bordeaux duveteuse jetée négligemment sur ses épaules. Un look à la fois rebelle et maîtrisé, ponctué par des bottines noires ceinturées qui accentuaient sa silhouette athlétique. Si sa tenue n’était pas la plus voyante de la soirée, c’est sa définition musculaire, notamment au niveau des jambes, qui a captivé l’attention.

Twitter en feu face à son physique

Sur Twitter, les réactions n’ont en effet pas tardé à affluer. Le nom de Rei Ami s’est retrouvé dans les tendances, accompagné de commentaires admiratifs. « Mais ses jambes ?? Elle s’est entraînée avec une équipe olympique ou quoi ? », « Elle est tellement musclée, c’est impressionnant. Une vraie guerrière », ou encore « Enfin une star qui montre qu’on peut être féminine ET puissante physiquement ».

Certains internautes se sont même demandé si l’artiste n’avait pas transformé son apparence physique pour mieux incarner Zoey, le personnage qu’elle interprète dans le film « KPop Demon Hunters », phénomène animé devenu le plus regardé sur les plateformes depuis sa sortie en juin.

Déjà saluée pour sa voix puissante et son énergie sur scène, Rei Ami confirme ainsi son statut d’artiste à suivre. Son engagement physique n’est pas anodin : la performance, pour elle, passe aussi par le corps. Rei Ami continue d’asseoir son influence, et ne se contente plus d’être une voix dans un film animé. Elle devient une icône pop culturelle, tout simplement.