« Elle est tellement musclée » : Rei Ami surprend avec son corps sculpté

Léa Michel
@rei.ami/Instagram

Lors des MTV Video Music Awards 2025, la chanteuse et rappeuse Rei Ami a littéralement volé la vedette sur le tapis rouge… sans même chercher à le faire. Membre du trio vocal du film « KPop Demon Hunters », elle est apparue dans une tenue noire qui a mis en valeur un détail physique qui n’a échappé à personne : ses jambes musclées.

Un look qui en dit long

Rei Ami portait un crop top noir, une mini-jupe à franges agrémentée d’une ceinture épaisse, et une écharpe bordeaux duveteuse jetée négligemment sur ses épaules. Un look à la fois rebelle et maîtrisé, ponctué par des bottines noires ceinturées qui accentuaient sa silhouette athlétique. Si sa tenue n’était pas la plus voyante de la soirée, c’est sa définition musculaire, notamment au niveau des jambes, qui a captivé l’attention.

Twitter en feu face à son physique

Sur Twitter, les réactions n’ont en effet pas tardé à affluer. Le nom de Rei Ami s’est retrouvé dans les tendances, accompagné de commentaires admiratifs. « Mais ses jambes ?? Elle s’est entraînée avec une équipe olympique ou quoi ? », « Elle est tellement musclée, c’est impressionnant. Une vraie guerrière », ou encore « Enfin une star qui montre qu’on peut être féminine ET puissante physiquement ».

Certains internautes se sont même demandé si l’artiste n’avait pas transformé son apparence physique pour mieux incarner Zoey, le personnage qu’elle interprète dans le film « KPop Demon Hunters », phénomène animé devenu le plus regardé sur les plateformes depuis sa sortie en juin.

Déjà saluée pour sa voix puissante et son énergie sur scène, Rei Ami confirme ainsi son statut d’artiste à suivre. Son engagement physique n’est pas anodin : la performance, pour elle, passe aussi par le corps. Rei Ami continue d’asseoir son influence, et ne se contente plus d’être une voix dans un film animé. Elle devient une icône pop culturelle, tout simplement.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Je ne suis pas à l’aise » : Pamela Anderson revient sur sa vie médiatisée avec Liam Neeson

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Je ne suis pas à l’aise » : Pamela Anderson revient sur sa vie médiatisée avec Liam Neeson

Depuis cet été 2025, la connexion entre Pamela Anderson et Liam Neeson s’est retrouvée au cœur d’un véritable...

« J’étais complexée » : à 51 ans, Victoria Beckham brise le tabou de l’acné adulte

La styliste, designer et femme d'affaires britannique Victoria Beckham vient de lever le voile sur une lutte longtemps...

À 40 ans, Scarlett Johansson enflamme la soirée avec une robe au dos dévoilé

À l’occasion de l’avant-première du film "Eleanor the Great" au Festival de Toronto, Scarlett Johansson a une fois...

« Méconnaissable » : Sydney Sweeney métamorphosée dans un rôle qui fait parler

Sydney Sweeney n’est plus "la jeune première" que l’on a connue dans la série "Euphoria" ou "The White...

Léa Seydoux, 40 ans, fait réagir en robe et body noir

Léa Seydoux a récemment électrisé le tapis rouge vénitien lors de la première du film biographique hongro-franco-allemand "Silent...

Sabrina Carpenter enflamme la toile dans une robe rouge en dentelle à couper le souffle

Ultra glamour, la chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Sabrina Carpenter a récemment marqué les MTV VMA Awards 2025...