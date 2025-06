Pourquoi Scarlett Johansson évite les relations avec des non-acteurs

Dans une récente interview teintée d’humour, Scarlett Johansson s’est confiée sur sa vision de l’amour et les difficultés qu’elle a rencontrées en sortant avec des personnes extérieures au monde du spectacle. L’actrice aborde les incompréhensions et tensions que peut créer un métier aussi singulier que le sien.

Un métier difficile à comprendre de l’extérieur

Pour Scarlett Johansson, l’une des principales difficultés lorsqu’elle fréquentait des non-acteurs résidait dans l’incompréhension de ce que son travail implique. Elle explique que son métier reste très abstrait pour les hommes qui n’évoluent pas dans l’industrie : « Ils ne comprennent pas toujours ce que cela signifie d’être constamment en tournage, de devoir gérer les décalages horaires, les changements de lieu ou les longues périodes d’absence ».

Elle souligne aussi que l’intensité émotionnelle d’un plateau peut parfois être difficile à appréhender pour quelqu’un d’extérieur, surtout quand il s’agit de créer une alchimie avec un partenaire à l’écran. « On peut être parfaitement fidèle dans sa vie personnelle, tout en vivant des connexions intenses sur le tournage », explique-t-elle.

La jalousie, une réalité inévitable

Un autre point de friction récurrent concerne la jalousie. Scarlett Johansson reconnaît que les relations avec des personnes extérieures au showbiz peuvent être teintées de malentendus : « Ce métier peut rendre la relation difficile, car certaines scènes, certains liens à l’écran peuvent être déstabilisants pour l’autre ».

Elle compare cela à une relation avec quelqu’un exerçant un métier médical : « Je ne comprendrais pas tout ce qu’un oncologue vit au quotidien, mais il y a un cadre plus concret, plus compréhensible. Là, c’est un métier où les émotions et l’intime sont en permanence mêlés ».

Une relation avec le public difficile à partager

L’actrice américaine souligne aussi un aspect plus discret mais non moins présent : sa relation constante avec le public. Pour elle, c’est une forme de lien unique, pas toujours facile à expliquer ou à partager. L’exposition médiatique, les attentes des fans, les réseaux sociaux et la notoriété compliquent les rapports amoureux avec les personnes qui ne vivent pas cela de l’intérieur.

Trouver une routine dans le chaos

Malgré les tournages à répétition et les changements constants, Scarlett Johansson avoue aimer la routine. « Quand je travaille, j’essaie de me créer des repères : trouver un cinéma, un petit restaurant. J’ai besoin de cette stabilité pour être bien ». Un goût pour l’ancrage qui peut sembler paradoxal dans un milieu aussi mouvant, mais qui montre son besoin de normalité.

Aujourd’hui mariée à l’humoriste et acteur Colin Jost, Scarlett Johansson a ainsi trouvé un équilibre avec un partenaire qui comprend les exigences de son métier. Cette expérience, à mi-chemin entre compatibilité professionnelle et compréhension mutuelle, semble confirmer ce que l’actrice évoque : partager la même réalité facilite les liens durables.