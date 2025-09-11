Scarlett Johansson en robe rose clair, une apparition remarquée

À Toronto (Canada), Scarlett Johansson a récemment illuminé le tapis rouge dans une tenue romantique, et a imposé son style à l’occasion de la première de « Eleanor The Great », son premier film réalisé.

Une robe Valentino au style princesse

Pour cette grande soirée, l’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma et chanteuse américano-danoise a choisi une somptueuse robe blush, dessinée sur mesure par le créateur Alessandro Michele pour Valentino. Élégante et minimaliste, la pièce se distingue par un col drapé, des bretelles tombantes, un dos nu et une traîne tout en fluidité, apportant une touche de rêverie au tapis rouge. Scarlett a complèté ce look par une mise en beauté glamour : chignon plaqué, boucles d’oreilles cristallines et maquillage subtil.

Tatouages et symbolique sur le tapis rouge

La coupe vertigineuse dévoilait ses tatouages emblématiques dans le dos : une couronne de roses et un agneau, clin d’œil personnel à sa fille Rose. Elle possède aussi un chapelet au poignet, un fer à cheval sur les côtes et un coucher de soleil sur l’avant-bras, tous visibles lors de ses apparitions publiques.

Première en tant que réalisatrice

En plus de défiler devant les objectifs, Scarlett Johansson présentait « Eleanor The Great », son premier long-métrage en tant que réalisatrice. Le film met en scène l’actrice américaine de 95 ans June Squibb, l’actrice britannique Erin Kellyman et l’acteur britannico-nigérian Chiwetel Ejiofor, et raconte l’histoire d’une femme âgée en quête de sens à New York.

En résumé, Scarlett Johansson a une fois de plus prouvé qu’elle maîtrise l’art de marier élégance et personnalité sur le tapis rouge. Entre sa robe Valentino féerique, ses tatouages symboliques et sa première incursion derrière la caméra, l’actrice confirme son statut de star polyvalente et inspirante, captivant autant par son style que par son talent.