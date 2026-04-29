Blond polaire et duo surprise : la rappeuse Doechii et la chanteuse Lady Gaga font sensation

L’auteure-compositrice-interprète américaine Lady Gaga et la rappeuse américaine Doechii n’avaient jamais collaboré ensemble – et leur première rencontre musicale a immédiatement fait événement. Le clip de « Runway », mis en ligne le 27 avril 2026, est une explosion visuelle qui s’impose déjà comme l’un des moments mode les plus fous de l’année.

Une collaboration pour « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

Le titre « Runway » figure dans la bande originale du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2), en salles le 1er mai 2026. Dans le film, la chanson accompagne une scène en coulisses lors de la Fashion Week de Milan. Le clip a été réalisé par Parris Goebel – chorégraphe et directrice créative internationalement reconnue pour ses collaborations avec Rihanna, Justin Bieber et Jennifer Lopez, et fondatrice du crew The Royal Family.

Le titre a immédiatement atteint la première place du Billboard Dance Digital Song Sales chart, et s’est classé dans le Top 10 des classements Digital Song Sales, ou encore Dance Streaming Songs.

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Le blond polaire de Doechii

C’est la métamorphose capillaire qui a le plus fait réagir sur les réseaux sociaux. Habituellement connue pour ses longs cheveux noirs bouclés, la rappeuse américaine Doechii est apparue dans le clip dans une transformation « radicale » : une perruque platine blanc-argent, sourcils décolorés inclus. Un « look jumeau » de celui de l’auteure-compositrice-interprète américaine Lady Gaga.

Le blazer à deux corps : le look le plus commenté

Le moment le plus frappant du clip met en scène les deux artistes partageant littéralement un même blazer rouge vif, construit pour deux corps simultanément, leurs épaules fusionnant en une seule pièce. Sous le blazer, chacune portait une chemise blanche boutonnée jusqu’en haut agrémentée d’une cravate noire – créant l’illusion optique que leurs torses ne formaient plus qu’un.

Des gants en cuir noirs demi-doigts, un rouge à lèvres rubis brillant et un eye-liner charbonneux complétaient le look côté Doechii, tandis que toutes deux portaient les mêmes plateformes sculptées Opera de Thom Solo.

Une succession de looks

Le clip enchaîne une série de pièces sur mesure signées de maisons comme LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta et Bad Binch Tong Tong, avec notamment des combinaisons pailletées recouvrant tout le corps sauf les yeux et la bouche – l’une noire pour Doechii, l’une blanche pour Gaga.

Lady Gaga fait également un retour remarqué à sa chevelure jaune fluo de l’ère « Telephone », associée à une jupe plissée bleue sculpturale et un chapeau en forme de cône avec voile. Doechii, elle, apparaît dans une autre séquence avec ses cheveux noirs naturels sous un chapeau à larges bords rose et orange à plumes, associé à une robe corset noire aux découpes géométriques.

Deux artistes qui se rêvaient ensemble

Si la collaboration surprend par sa puissance, elle est le fruit d’une admiration mutuelle de longue date. Doechii a cité Lady Gaga comme « une influence majeure » et se décrit elle-même comme « la plus grande fan de Lady Gaga ». De son côté, Gaga avait déclaré à British Vogue en juillet dernier : « Doechii arrive avec une plume qui semble immédiatement légendaire. Je suis tombée amoureuse de sa musique et de sa perspective profondément personnelle ». Une rencontre qui s’imposait.

En un seul clip, Lady Gaga et Doechii ont ainsi prouvé qu’elles partagent bien plus qu’un blazer rouge : une vision commune de la mode comme terrain de jeu sans limites. « Runway » n’est pas juste une chanson pour un film – c’est un manifeste visuel signé par deux artistes.