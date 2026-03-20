Sans maquillage, Jessica Alba révèle sa routine pour une peau lumineuse

Sans maquillage, l’actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba révèle sa routine pour une peau lumineuse, immortalisée dans un « selfie brut » avant le Vanity Fair Oscar Party 2026.

Un selfie au naturel qui éblouit

Le 19 mars 2026, Jessica Alba a partagé un selfie démaquillé où sa peau affiche un teint éclatant. Posté par son partenaire beauté pour la soirée, ce cliché montre Jessica fraîchement sortie d’un soin facial Signature Healing Growth Factor Lift. L’objectif : une peau « lumineuse » sans artifice.

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La routine décryptée

Le protocole commence par un nettoyant hydratant, suivi d’une brume probiotique pour rééquilibrer le microbiome cutané. Plusieurs sérums s’enchaînent : Multi Peptides & Growth Factor pour lifter, Copper Tripeptide pour réparer, puis une crème contour des yeux raffermissante et un baume à lèvres réparateur. Le résultat ? Une peau glowy et prête pour le tapis rouge.

Son rituel « getting ready » en vidéo

Jessica Alba a également publié une vidéo de préparation où elle applique sérum, patchs yeux et outil LED, avant maquillage smoky brun, joues bronzées et lèvres glossy rose. Un matcha à la main, ses cheveux bruns prennent un brushing volumineux tandis que ses ongles longs s’ornent de French tips élégantes. Un clin d’œil touchant montre son compagnon l’acteur américain d’origine colombienne et mexicaine Danny Ramirez enlacé avec elle.

Un look final Valentino noir scintillant

Pour l’after Oscars, Jessica Alba a enfilé une robe noire à sequins et plumes, collier Chopard, pochette Ahikoza By Brham et escarpins pointus. Ce contraste brut/luxe illustrait parfaitement sa philosophie : une base saine booste n’importe quel make-up.

En résumé, Jessica Alba prouve qu’à 44 ans, un teint lumineux naît d’une routine sans fards superflus. Elle a livré les secrets d’une « peau star-ready », accessible et scientifiquement éprouvée.